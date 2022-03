Itaipú: Indefinición en negociación favorece al Brasil señala gremio de electricistas

Lo que se sabe es que existe indefinición en las negociaciones sobre la energía de Itaipú, es un tema complejo y difícil de entender para la ciudadanía común, pero ya se está en puertas del 2023 y parece que nuestras autoridades solo se pasan la pelota y que va quedar así nomás, como le conviene a Brasil, dijo César González, representante de la Asociación de Electricistas del Paraguay (Electrón), en el Día del Electricista.

“Hoy es nuestro día, los electricistas somos técnicos de mando medio, pero muy importantes para el desarrollo del país; en nuestro gremio no tenemos gente que entienda el dilema del Anexo C, del Tratado de Itaipú, que es complicado y tiene importancia política, pero lo que podemos saber a través de la prensa es que nuestras autoridades ya tienen que definir y no lo hacen todavía”, expresó González.

Reconoció que los técnicos más importantes de la ANDE son los que conocen del tema de Itaipú y son ellos los que deben hablar al respecto, para que la gente sepa cómo estamos.

Admitió que para nuestras autoridades no es fácil la negociación, porque se necesita mucha fuerza política.

Insistió en que si la situación va a seguir así como hasta ahora, eso es lo que le conviene a Brasil, que se llevan la mayor parte de nuestra energía. “Ojalá que nuestras autoridades puedan lograr una negociación exitosa para el desarrollo de nuestro país”, añadió.

Presupuesto provisorio

Por otro lado, recordemos que el senador Eusebio Ramón Ayala participó de una reunión convocada por el Senado con autoridades de ANDE e Itaipú. El mismo lamentó el nulo avance que se tiene en la negociación con el Brasil sobre la tarifa 2022 de Itaipú. Afirmó que, acorde con las respuestas de las autoridades de ANDE e Itaipú, el Paraguay está pagando más caro por la energía que Brasil.

Nuestro país estará pagando US$ 22,6 kW/mes, mientras que Brasil US$ 18,95 kW/mes, hasta que se llegue a un acuerdo, momento en que Itaipú compensará la diferencia, según la explicación del legislador Ayala, con base en las respuestas de las autoridades de ANDE e Itaipú.

Día del Electricista: 17 de marzo

El presidente del gremio Electrón, César González, dijo que cada 17 de marzo se celebra el Día del Electricista y que este 2022 su asociación cumplió 77 años. Aprovechó para destacar la preocupación de los directivos de Electrón en relación a la situación económica inestable, con el encarecimiento de muchos productos de primera necesidad y servicios. Añadió que por eso también el servicio técnico del electricista sufrirá reajuste de precios que difundirán por medio de las redes sociales. Aprovechó para saludar a sus colegas en la fecha.