Intendente liberal se afilió a la ANR a cambio del asfaltado a su distrito

Durante el acto de inauguración de las obras de pavimentación asfáltica del acceso a Puerto Domingo Martínez de Irala, construido por el Gobierno Nacional, a través del MOPC, llevado a cabo hoy en el distrito Domingo Martínez de Irala, el presidente de Mario Abdo Benítez, en su discurso, hizo “autobombo” y dijo que va a superar a los gobiernos anteriores en lo que respecta a la construcción de asfaltados.

“No van a encontrar una promesa que hice en campaña, que hoy no sea parte de una realidad en ejecución, en proceso de licitación y en construcción, y no me comprometí en hacer tatakua. Obras de gran envergadura que no se hicieron en 30 años de era democrática estamos construyendo. El puente de la Integración, la Ruta Bioceánica, segundo puente internacional Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, segundo tramo de la Ruta Bioceánica, terminado el primer tramo, el corredor de exportación, reconstrucción de la ruta Transchaco, la maquinización del brazo Aña Cua, el gran Hospital del Sur y el Gran Hospital de Coronel Oviedo, además de planear hospitales también para los departamentos de Alto Paraná y San Pedro”, manifestó Abdo.

“Vamos a hacer más rutas asfaltadas que la sumatoria no solo del gobierno anterior, sino que la sumatoria de todo lo que se hizo en la era democrática. Desde Rodríguez hasta Cartes, Marito le va a superar a todos, en cuatro años y con pandemia”, afirmó.

Asfaltado por afiliación

Sin sonrojarse, Mario Abdo se dirigió al intendente de la ciudad de Domingo Martínez de Irala, Derlis Benegas, y le recordó una supuesta conversación que tuvieron anteriormente. “Así que mi querido intendente, yo cumplí mi palabra. Vos te comprometiste a algo, yo no te voy a forzar, pero cuando yo vine acá, me dijiste: ‘Si me haces asfalto, yo me afilio al Partido Colorado’, vos me dijiste, yo no no te pedí. Simplemente digo que yo cumplí mi parte, ahora queda tu parte, se crea credibilidad cumpliendo la palabra”, alegó, mientras el público respondió con aplausos.

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación asfáltica del acceso a Puerto Domingo Martínez de Irala, en Alto Paraná, que elimina el aislamiento histórico de la ciudad. Esta obra consiste en 18,65 kilómetros de una vía totalmente asfaltada que parte desde el centro urbano del antiguo distrito, a orillas del río Paraná, y se conecta con el Corredor de Exportación, cuyo tramo Natalio (Itapúa)- Los Cedrales (Alto Paraná) será inaugurado también este año, según indicaron desde el MOPC.

Los trabajos estuvieron a cargo del Consorcio Irala Poty, por un monto que supera los G. 40.130.656.417, según el último convenio modificatorio y financiado con fondos locales.

Se trata del Lote 2 del Llamado MOPC Nº 67/2019, “Licitación Pública Nacional para obras de Caminos Vecinales con Pavimentación Asfáltica tipo Asfalto en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú”, ID N° 365.734.