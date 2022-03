Distinguida bailarina y defensora de la naturaleza rechaza distinción de la Junta Municipal de Asunción

Esta mañana se llevó a cabo el acto de distinción a los “Hijos dilectos de la ciudad de Asunción” a maestros del Ballet Clásico y Moderno Municipal, entre los cuales, se encontraba la reconocida bailarina y docente, Marisol Pecci, quien también es observadora de aves y fotógrafa de la naturaleza. Además, es integrante de la organización Salvemos Parque Guasu, que apoya su decisión.

Pecci fue la única que rechazó la distinción y no se presentó al acto. Sin embargo, llegó hasta la Municipalidad, pero para dejar por escrito su posición al respecto. “Pero la reciente cesión de 892m2 de la Costanera Norte, a favor de una empresa privada, autorizada por este colegiado, ya me obliga como ciudadana a negarme a recibir esta distinción; como clara manifestación de protesta ante este paso que violenta la conciencia de quienes queremos vivir en una ciudad que respete a sus habitantes y que desde mi modesto juicio es un abuso de autoridad”, señala en la nota.

“Recibir esa distinción sería como pisarme a mi misma. No tendría sentido, porque hay otras necesidades más importantes que atender. Desde mi profesión, el arte, se debería ver en qué condiciones está el Teatro Municipal, por ejemplo. Que se cuide, pero no se cuida”, afirmó Pecci.

“Me detuve a pensar si era razonable que yo aceptara”

“Recibí hace una semana atrás la posibilidad de esta distinción de parte de la Junta Municipal de Asunción, y me detuve a pensar si era razonable que yo aceptara, siendo que siempre estoy en la lucha de la preservación de los espacios verdes de nuestro Paraguay”, relató.

“Pasó la semana y cuando llega esta invitación que debería concretarse hoy, fue que yo, conjuntamente con lo ocurrido con Costanera Norte tomé la decisión de rechazar porque realmente esto no tiene sentido. Para mí es mucho más importante lo que le pasa a la naturaleza, porque yo sé lo que valgo con 50 años dedicándome a la danza”, afirmó.

“Ahora es más importante ser coherente conmigo misma, porque me ocupo hace mucho tiempo de poder preservar estos espacios que son vitales para el ser humano, para todo el mundo. No hay razón para aceptar de una Municipalidad que no se encarga de preservar el medio ambiente”, dijo

Consultada acerca de si espera algún tipo de respuesta por parte de la Municipalidad, señaló: “Ojalá me llamaran para darme un reconocimiento por la lucha de los parques y me den una respuesta a esa lucha”.

Respeto a la naturaleza

“Los recientes acontecimientos que involucran al clima y la situación de la ciudad, es la voz que grita que seamos respetuosos con la naturaleza con los ríos, arroyos, lagos. Tenemos que unirnos para enseñarles a los de la Municipalidad parece”, alegó.

Así también, Pecci instó a la Junta Municipal a asesorarse a través de personas que conocen la naturaleza y se encargan de preservarla.

“Yo desde la danza, el arte, me ocupo de que mis alumnos se inspiren en la naturaleza y así enviar un mensaje. Me encargo de que investiguen antes de mover el cuerpo y así eduquemos a través de la danza”, reflexionó.