Hugo Ramírez fustiga a la oposición por no esperar para “trabajar votos” en contra de Quiñónez

“También existen algunos errores estratégicos (...) La presentación apresurada (del libelo acusatorio). Cuesta construir con referentes de la oposición. Tenemos referentes como Kattya (González), que se asumen como los paladines, como los únicos capaces de sanear la política (...) Si no se hace como ella quiere, automáticamente sos un enemigo. Tenemos muchos déspotas, dueños de la verdad”, dijo Ramírez este jueves en conversación con ABC Cardinal en relación al rechazo del juicio político a Sandra Quiñónez.

El legislador colorado insistió en que se necesitaba más tiempo para construir acuerdos. Sin embargo, omitió hablar sobre sus propios colegas abdistas -la mayoría con procesos-, que dieron quorum y votaron en contra del juicio político. “(Nosotros) pedimos un poco más de tiempo para trabajar los votos. Ellos lograron los votos necesarios”, añadió Ramírez.

Lea más: Diputado Ramírez culpa a su colega Kattya González porque se apuró en presentar el juicio

Sobre el evidente acuerdo colorado “cicatriz”, que une a cartistas y abdistas por la impunidad, respondió que “yo no conozco de ningún pacto de impunidad ni tampoco soy parte. Yo estuve ausente (de la sesión)”, manifestó.

Lea más: Diputados archivan el juicio político a Sandra Quiñónez

No era el momento

“Nosotros no creíamos que era el momento de presentar (el libelo), hablamos con Kattya, con los colegas de la oposición, que no era el momento. Conversamos, discutimos, nos cansamos. Ese día terminé súper caliente. Yo con ellos (sus colegas colorados) comparto, hablo, claro que nos hablamos”, precisó Ramírez.

Y, sobre el tema del juicio y la fiscala general, opinó que “hay que convivir, respirar profundo y seguir trabajando para buscar consensos para la aprobación de proyectos importantes. Es difícil pero hay que seguir”.

IVA: esperanza con cambio de ley

Ramírez había presentado el proyecto que pretende ampliar el alcance de la Ley N° 6.380/2019, en lo que respecta al IVA crédito en los servicios personales y profesionales, aprobado el 16 de marzo pasado en Diputados. El legislador dijo que está confiado en que también el Senado lo aprobará y la modificación será sancionada”.

Lea más: IVA: diputados aprueban proyecto de ley que permite deducir compras de supermercados

“(La inclusión de la deductibilidad de más gastos) va a ayudar a reactivar otro sector de la economía; con esa plata podés pagar un seguro médico, pagar un gimnasio, programar una salida con la familia, o directamente lo ahorrás. No sé por qué tanto temor, incertidumbre o miedo. Siempre se pudo descontar. Si bien no estaba permitido, el sistema permitía que eso se pueda descontar. No creo que haya un proceso de golpear a la economía del Paraguay”, argumentó.

Lea más: Proyecto de ley permitirá que se puedan deducir hasta gastos de toda la familia, cuestiona la SET

Ramírez adelantó también que si el Ejecutivo veta el proyecto, tendrá mucha resistencia en el Congreso. “Yo no tengo dudas en el Senado, creo que van a aprobar este proyecto y, si el Ejecutivo veta, le va a ser muy difícil al Presidente rechazar (...) El proceso legislativo sigue su curso, esperemos que el Senado lo trate lo antes posible. Hay una visión optimista. No comparto. Lo que se va a hacer es darles una respiro a estas 627.000 personas que aún no están en el IRP que no pueden usar este tipo de compras (para la deductibilidad)”, finalizó.