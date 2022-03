Se ejecutaron US$ 39 millones del saldo de bonos soberanos

Los recursos obtenidos de la colocación de bonos en el mercado internacional están asignados al pago de los vencimientos de la deuda pública y al financiamiento de las inversiones en infraestructura.

Luego de la última colocación de bonos soberanos el saldo disponible al final de enero US$ 432,9 millones, pero al cierre de febrero el monto se redujo a US$ 393,4 millones, lo que implica que en ese lapso se ejecutaron US$ 39,5 millones.

Lea más: Hacienda ya canjeó bonos soberanos por US$ 630 millones

Las instituciones que tienen asignados los mayores fondos de bonos soberanos son: Hacienda, por un monto de US$ 237,9 millones que se destinaría al pago de la deuda pública; y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por US$ 137,9 millones para inversión física.

También dispone de bonos asignados en el presupuesto el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de US$ 10,5 millones; el Ministerio de Defensa Nacional, US$ 3,4 millones; y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), US$ 3,5 millones, que serían para inversiones en infraestructura.

Bonos para cubrir deuda

La mayor cantidad de los fondos disponibles provienen de la última colocación realizada en enero en el mercado internacional, en tanto el resto corresponde a las emisiones de 2021, 2020 y un remanente de 2018.

En enero se colocaron bonos por un monto total de US$ 500,6 millones, de los cuales US$ 301,2 millones corresponden a administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente, en tanto que US$ 199,3 millones al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Lea más: La deuda pública asciende a US$ 13.805,9 millones

El monto total colocado en bonos soberanos asciende a US$ 6.055,7 millones, en un periodo desde 2013 a 2022, de acuerdo con el informe de Hacienda al primer bimestre.

A través de la ley de administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas, Hacienda ya canjeó gran parte de los primeros bonos que fueron emitidos y que vencen en 2023, así como también una parte de los que tienen vencimiento en 2026.