La deuda pública asciende a US$ 13.805,9 millones

Los datos divulgados por la cartera económica en su primer informe correspondiente a enero revela que la deuda pública total, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, aumentó US$ 174,6 millones.

La deuda, de esta manera, pasa de US$ 13.631.3 millones registrados en diciembre del año pasado, equivalentes a 33,8% del PIB, a US$ 13.805,9 millones en enero, que representan 32,7% del PIB.

El monto en dólares aumenta, pero como porcentaje del PIB se reduce ya que el año pasado éste representaba US$ 40.305 millones y en el actual ejercicio la estimación es US$ 42.250 millones.

Del total de los compromisos del Estado, US$ 12.027,3 millones corresponden a la deuda externa y US$ 1.778,6 millones a la deuda interna, contraídas con tenedores de bonos del Tesoro, tanto a nivel local como internacional; con organismos financieros internacionales, así como por las inversiones en infraestructura llevadas a cabo en el marco de la Ley N° 5074/2013 o “Llave en mano”.

Hacienda arrancó el año 2022 con una colocación de bonos soberanos por un monto total de US$ 500,6 millones, operación que incluyó US$ 199,6 millones correspondientes a los bonos autorizados por ley de presupuesto para financiar inversiones y otros gastos; más US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas.

Esta última partida de bonos fue canjeada por bonos que vencen en los próximos años de la siguiente manera: US$ 221 millones para aquellos con vencimiento en 2023 y US$ 79 millones para los que tienen vencimiento en 2026.

Bonos internos

Luego de esta operación internacional, a la cartera económica le quedó disponible una emisión por hasta US$ 150,4 millones para su colocación durante el año a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

En febrero subastó por valor de G. 196.460 millones (US$ 28,3 millones), se presentaron ofertas por G. 175.758 millones (US$ 25,3 millones) y el monto adjudicado finalmente fue de G. 28.208 millones (US$ 4 millones).

La segunda operación local se hizo en el presente mes de marzo, por valor de G. 131.000 millones (US$ 18,7 millones) y recibió ofertas por G. 91.851 millones (US$ 13,2 millones) y adjudicó apenas G. 6.850 millones (US$ 983.240).

La cartera aún dispone de más de US$ 145 millones en bonos para colocar en lo que resta del año, que se irán lanzando mes a mes hasta diciembre para captar del mercado local los fondos para financiar el presupuesto.