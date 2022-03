Guairá: rechazaron ejecución presupuestaria por indicios de sobrefacturación y despilfarro

El gobernador gastó G. 1.500 millones para la instalación de luces en el estadio Parque del Guairá, cancha utilizada por Guaireña FC en el torneo de la APF, pero solo costaba G. 750 millones. Se pagó dos veces por la misma obra, según concluye el dictamen unificado de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, de Legislación y de Fiscalización de la Junta Departamental.

Los concejales también denuncian que los montos pagados por la construcción de varios pozos artesianos están inflados en un 40% en relación al precio de mercado. Se invirtieron G. 1.458 millones por sistemas de agua que costaron un promedio de G. 320 millones cada uno, siempre según la denuncia de los concejales.

Asimismo, se gastó G. 3.000 millones en empedrados, pero no hay planillas de cómputo métrico ni planos georeferenciados de ubicación, por lo que los concejales no pudieron verificar dichas obras. También cuestionan que Vera Báez decidió tercerizar los trabajos de mantenimiento y reparación de caminos.

Se suma que invirtió otros G. 3.000 millones en la construcción de un pabellón de contingencia con una planta generadora de oxígeno, que no están operativos ya que no coordinó la planificación de la millonaria obra con el Ministerio de Salud Pública. Vera Báez, denuncia que en realidad las autoridades sanitarias no usan las nuevas instalaciones por presión de sus adversarios políticos, que son del oficialismo colorado.

Otros dos puntos cuestionados es que para todas estas obras -y hasta para el mantenimiento- el gobernador no sólo eludió la Ley de Contrataciones Públicas y las ejecutó a través de comisiones vecinales, sino que además estas comisiones eran presididas por funcionarios de la misma Gobernación de Guairá.

Los funcionarios Carlos Augusto Ramos Ruiz Díaz y Aarón Mizraym Menzel recibieron G. 5.560 millones, de acuerdo a la conclusión de las comisiones de la Junta que estudiaron los informes contables y presupuestarios remitidos por el Ejecutivo. El jefe departamental había asegurado que tuvo la venia de la Contraloría General de la República (CGR) para distribuir los fondos covid de reactivación económica a comisiones integradas por sus propios funcionarios.

En la sesión extraordinaria del viernes pasado, 13 de 14 concejales votaron para rechazar la ejecución presupuestaria de la Gobernación del ejercicio fiscal 2021, mientras que solo uno de ellos se abstuvo: Édgar “Nito” Chávez (ANR, cartista), único aliado de Vera Báez en la Junta, debido a que es precandidato a diputación por el movimiento Honor Colorado.

Cuando el gobernador Juan Carlos Vera Báez remitió su ejecución presupuestaria a la Junta, en donde la mayoría es opositora, ya adelantó que estimaba que los concejales no la iban a aprobar. Reiteró que hay una persecución política en su contra y que las denuncias son infundadas.

Pedido de intervención

La Junta Departamental también aprobó solicitar la intervención de la administración de la Gobernación de Guairá, pero el pedido todavía no fue remitido desde el Ministerio del Interior a la Cámara de Diputados.

Además, los concejales denunciaron en tres ocasiones ante la Fiscalía Anticorrupción de Asunción estas y otras irregularidades, pero hasta el momento el Ministerio Público no abrió una investigación contra el gobernador, que es del Movimiento Honor Colorado. Lo mismo hicieron ante la Contraloría.

