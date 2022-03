Guairá: SET interviene Gobernación por presunto despilfarro de fondos públicos

El titular de la SET, Óscar Orué, conversó este viernes con radio ABC Cardinal y confirmó que está interviniendo la Gobernación del Guairá, además de imprentas y comisiones vecinales de la zona, por una denuncia que presentaron los concejales departamentales por un presunto despilfarro de US$ 1.000.000 que se transfirieron a la entidad durante la pandemia del COVID.

Cabe recordar que todas las gobernaciones del país recibieron en total US$ 2.000.000 entre 2021 y 2022 para la reactivación económica durante la pandemia.

Lea más: Gobernador de Guairá repartió a funcionarios G. 5.125 millones de los fondos de emergencia

“Estamos haciendo una constitución no solo en la Gobernación sino también en comisiones vecinales e imprentas, ante una denuncia de facturas de presunto contenido falso. Estas facturas se habrían utilizado para rendición de cuentas por el fondo de COVID”, dijo Orué hoy.

Además, contó que hallaron en el sitio muchas irregularidades en las facturas de rendición de cuentas. Lo más llamativo es que este procedimiento no fue acompañado por la Fiscalía.

“Entiendo que ellos están haciendo el proceso independiente. Nosotros queremos dotar de más insumos a Fiscalía; la denuncia se hizo a Tributación. Liliana Alcaraz es la fiscala que tiene el caso”, expresó Orué en relación a ese punto, al tiempo de puntualizar que más de 20 comisiones vecinales recibieron dinero.

Lea más: Contraloría detecta obras “fantasma” en la Gobernación de Guairá

Denuncia

La Junta Departamental de Guairá rechazó el 15 de marzo pasado la ejecución presupuestaria del gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista) y denunció una sobrefacturación en la construcción de pozos, en la lumínica de un estadio y en empedrados por los que se gastaron G. 5.958 millones y el despilfarro de G. 3.000 millones en un hospital respiratorio que no está operativo, entre otras irregularidades.

Lea más: Guairá: rechazaron ejecución presupuestaria por indicios de sobrefacturación y despilfarro

Una de las denuncias indica que el gobernador gastó G. 1.500 millones para la instalación de luces en el estadio Parque del Guairá, cancha utilizada por Guaireña FC en el torneo de la APF, pero solo costaba G. 750 millones. Se pagó dos veces por la misma obra, según concluye el dictamen unificado de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, de Legislación y de Fiscalización de la Junta Departamental.

Lea más: Fondos para reactivación económica se usaron para lumínica de Guaireña FC y un gimnasio

Además, se habría gastado G. 3.000 millones en la construcción de un pabellón de contingencia con una planta generadora de oxígeno, que no están operativos, ya que no se coordinó la planificación de la millonaria obra con el Ministerio de Salud Pública. El gobernador, sin embargo, dijo que en realidad las autoridades sanitarias no usan las nuevas instalaciones por presión de sus adversarios políticos, que son del oficialismo colorado.

Habría contratado a prestanombres

Vera Báez habría pagado también G. 200 millones a su presunto testaferro y secretario, Carlos Fidencio Salinas Quintana, para adquirir un ecógrafo, según denunció el concejal departamental Juan Rojas (PLRA) el 22 de marzo pasado. El mismo aseguró que el desembolso fue a través de una comisión vecinal presidida por un funcionario de la Gobernación, que recibió parte de los fondos COVID que debían usarse para la reactivación económica.

Lea más: Gobernador contrató a su prestanombre por G. 200 millones para comprar ecógrafo, denuncian

Pidieron intervención

El 9 de marzo pasado, la Junta Departamental de Guairá aprobó el pedido de intervención de la administración de Vera Báez por el supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000.

En una sesión extraordinaria, 13 de los 14 concejales, con una ausencia, resolvió aprobar el pedido de intervención propuesta por el edil Víctor Fernández (ANR, Añeteté) a raíz de las diversas irregularidades que vienen denunciando desde hace tiempo con la supuesta mala utilización de los fondos. La resolución será presentada ante el Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Cámara de Diputados para su posterior estudio.

Víctor Ortigoza, otro de los concejales que pidieron la intervención, explicó hoy en conversación con ABC Cardinal que la fiscalización de las obras la hicieron por decisión propia ya hace tiempo y que, posteriormente, se realizó la denuncia ante la SET.

Lea más: Junta pedirá intervención de la Gobernación del Guairá

Entre los beneficiarios, por ejemplo, estuvo la Comisión de Fomento y Desarrollo Joaju, que habría recibido G. 290.000.000 para la compra de equipos de gimnasia. Además, la Comisión de Fomento de Desarrollo 30 de Agosto supuestamente recibió G. 130.000.000 para la reparación de la sede de la Gobernación.

Asimismo, otros de los que habrían recibido dinero fueron la Comisión San Antonio, el Club Juventud de Iturbe, Comisión de Fomento Ciudad de Villarrica y la Comisión Consejo de Emergencia Departamental, entre otros.

Ortigoza precisó que ni siquiera se sabe en qué sitios se hicieron las obras ni quiénes fueron los beneficiarios reales. “Pedimos la intervención. Trece concejales de 14 pedimos la intervención. Está en ese proceso”, finalizó.