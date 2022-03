Caso Cynthia Tarragó: varios factores pudieron influir en condena leve

El abogado Battilana se refirió hoy a la condena de Tarragó por lavado de activos vinculados al narcotráfico, una decisión judicial que se tomó en los Estados Unidos. La mayor curiosidad es por qué la política solo recibió una pena de 33 meses de cárcel –que ya cumplió– siendo que pudo haber recibido hasta 20 años de prisión.

“En cuanto a la reducción, no es normal, pero estuve averiguando ayer, incluso con algunos colegas de Nueva York, y me dijeron que hay unas nuevas políticas después del covid de que sí están haciendo ciertas disminuciones en función a buena conducta y en lugares donde haya habido mucho hacinamiento y donde haya habido covid. Y me confirman que Cynthia Tarragó tuvo covid en la cárcel, y que donde ella estaba tuvo muchos problemas de hacinamiento”, explicó Battilana este sábado en conversación con Telefuturo.

Lea más: Cynthia Tarragó fue condenada a 33 meses de cárcel en EEUU por blanqueo

Reducción de condena pudo darse por varios motivos

El abogado añadió también que, además del posible hacinamiento en la cárcel, pudo haber otros factores en la decisión de la jueza federal Freda Wolfson; como por ejemplo, la buena conducta y el hecho de que Tarragó no tenía antecedentes en los Estados Unidos.

Consultado sobre si la reducción pudo haberse dado por una colaboración con una investigación por narcotráfico, el profesional dio a entender que las probabilidades son muy bajas porque eso implicaría que Tarragó haya sido una informante directa en el marco de un eventual esquema activo y que, aún así, debería haber proporcionado información relevante en la pesquisa.

Lea más: Tarragó aceptó acuerdo a cambio de ser procesada en una sola causa

Además, explicó que su inclusión en un eventual programa de protección de testigos, en donde podría incluso cambiar de identidad, es algo que usualmente no sucede con extranjeros salvo situaciones específicas en donde la persona trabajaría libre para las autoridades estadounidenses como “topo”, situación que no fue la de Tarragó.

Otro de los factores a favor de la política pudo haber sido su colaboración con las autoridades en el sentido de haberse declarado culpable con celeridad, lo que ahorra mucho dinero público en el proceso.

Lea más: Tarragó y esposo admiten lavado de dinero en EE.UU.

Deportación a Paraguay

La exdiputada sería enviada directamente a Paraguay salvo que haya habido un acuerdo confidencial antes porque así lo dicta la sentencia de los EE.UU. En ese caso, ella debería demostrar por qué no podría regresar a Paraguay.

Finalmente, Battilana dijo que la sentencia de Tarragó no implica una multa, sino un comiso de US$ 119.000.