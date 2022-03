Pasarela de ñandutí: Fiscalía sigue analizando informes técnicos

A poco tiempo de cumplirse un mes del inicio de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la ejecución de la “Pasarela de ñandutí”, todavía no hay imputados y tampoco fueron identificados los presuntos responsables en cuanto a su conducta.

La obra se adjudicó a la firma Engineering, propiedad de Juan Andrés Campos Cervera, que fue la única que se presentó para realizar la obra.

Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hallaron irregularidades en la ejecución de la obra, por lo que remitieron los informes técnicos elaborados al Ministerio Público.

Consultado sobre el avance de la pesquisa, el fiscal especializado en Anticorrupción Luis Piñánez, informó a ABC que sigue en la etapa de análisis minucioso de los informes técnicos recibidos. Así también, está el descargo de la propia empresa que había sido adjudicada.

Por estos motivos es que todavía no se tienen personas imputadas, explicó el agente fiscal.

Pasarela de ñandutí habría sido sobrefacturada

De acuerdo con los datos preliminares señalados en el informe de Contraloría, existirían indicios de direccionamiento, sobrefacturación y también de presunto tráfico de influencia para la adjudicación de la obra que cuyo valor al inicio era de G. 12.437 millones, pero que luego trepó a G. 14.121 millones, unos US$ 2 millones, tras la firma de convenios modificatorios para beneficiar a la contratista.

En tal sentido, la Contraloría señaló, en su informe remitido a la Fiscalía, una sobrefacturación de G. 3.142 millones; sin embargo, para el MOPC, “basándose en un análisis y en los hallazgos”, el sobrecosto de la obra fue de solo G. 2.199 millones, que a criterio de la institución debe ser descontado del monto total del contrato de Engineering.

Del monto total señalado por la polémica obra, ya pagaron G. 10.278 millones, es decir, alrededor de 73% a Engineering, pero todavía queda un saldo de G. 3.843 millones, se debe “descontar” a Engineering por los sobrecostos, según el informe de la CGR.

MOPC pagará más a “superproveedora”

El titular de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, por resolución N° 283 aprobó el informe de “revisión técnica” de la institución a la cuestionada obra de la “Pasarela ñandutí”. Dicho documento fue elaborado por la arquitecta Josefina Romero, jefa de Gabinete de Wiens, y Blas González, director jurídico del MOPC.

A través de dicho informe se recomendó la recepción de la pasarela que construyó Engineering, y también desembolsar otros G. 1.214 millones más a esta empresa para “cerrar” el contrato.

Cuando los informes técnicos de la Contraloría señalan que la obra no debía costar más de US$ 500.000, al final el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) le terminará pagando cerca de US$ 2 millones a la empresa Engineering.

MOPC podía rescindir, indicaron desde Contrataciones

El 4 de diciembre de 2021, desde Contrataciones Públicas se ratificaron en que hubo una serie de desprolijidades en la ejecución de la obra, que el MOPC adjudicó a Engineering. Además, concluyó que hubo incumplimiento del contrato y que la firma actuó “de mala fe al suscribir adendas en condiciones más ventajosas”. Ante estos hechos, el MOPC pudo haber rescindido el acuerdo y reclamar la póliza vigente (del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato), pero Wiens prefirió recepcionar la obra.