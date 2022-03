“Ni los senadores usan más”, dice Ledesma para justificar derogación del uso del tapabocas

“No hay una posición unánime dentro de la Comisión de Salud. Yo estoy a favor de la derogación”, indicó el senador José Ledesma sobre la ley del uso obligatorio de tapabocas. Asimismo, destacó que no es el único que está en contra de que siga vigente la ley.

“Muchísima gente ya no usa, ni acá en la Cámara de Senadores. Muchos colegas no usan, ya están así nomás. Eso es señal de que ya no quieren utilizar y a lo mejor así van a votar”, manifestó sobre cómo ve la posibilidad de que se apruebe la derogación de la ley.

Así también, resaltó que ya ni siquiera a la población convence la tesis del Ministerio de Salud, que insiste en que siga vigente la ley, para que los barbijos sigan siendo obligatorios en espacios cerrados. “A donde sea que vas te piden que se elimine (la ley); ya nadie quiere usar”, sentenció.

Cabe recordar que la Ley 6.699 se encuentra vigente desde diciembre del 2020. A principios de marzo, la Cámara de Diputados había resuelto dejar sin efecto la medida sanitaria, que espera ahora el estudio de los senadores.

