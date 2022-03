Ramón González Daher dicta órdenes “a la carta” a fiscales, dice abogado

En audios filtrados, que serían del condenado por usura grave y otros delitos Ramón González Daher, este se jacta de sus influencias judiciales y policiales afirmando, incluso, haber obtenido 8 policías para “pescar” en Brasil a un deudor suyo, que sería Ronaldo Ferreira Martins.

La charla de quien sería RGD con dos abogados dataría de mayo de 2020, cuando Ramón González Daher fue liberado tras haber estado en prisión por seis meses en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa por la que posteriormente fue condenado por usura grave, declaración falsa y lavado de dinero.

Lea más: Clan González Daher sigue moviendo dinero y dejó víctimas hasta en EE.UU.

“Yo voy a contar lo que Ronaldo acaba de decirme. Él tiene mucho miedo. ¿Vos te das cuenta cómo Ramón, después de salir de la cárcel, parece un empleado de la CIA, del FBI, del Poder Judicial y de la Fiscalía? Ese es un Ramón González Daher que había salido de la cárcel. Él dirige operativos, pero no nacionales nomás, se fue a entrar en Ponta Porá, eso es cierto”, empezó diciendo hoy Federico Campos López Moreira, abogado del empresario, en conversación con ABC Cardinal.

Lea más: RGD dice que ministro le dio policías para cazar a deudor

De acuerdo al profesional, su cliente “tiene miedo” de volver a Paraguay y adelantó que sus órdenes de captura son ilícitas. Además, confirmó que tiene una alerta roja de Interpol, una que, según se escucha en el audio, González Daher “ordenó”.

“¿Cómo no va a tener miedo si tiene ocho órdenes de captura y código rojo de Interpol? Mi cliente es (...) un brasilero que domina el comercio exterior, que se separa de Jair de Lima (dueño de Frigorífico Concepción), que se separa de Alemao, el hermano de Jair, porque se pelean y abre él su frigorífico”, relató.

“Él ayudó muchísimo a la carne de Paraguay, abrió un frigorífico con 1.400 empleados. Pero ¿qué pasó? Rusia, cuando tiene problemas con Crimea (2014), se atrasa con los pagos. ¿Qué le dicen los agentes de, entre comillas, los bancos? ‘Andá y prestá de alguien, tenés que cubrir esto’. Se va y cae dónde, en Luque, donde caímos muchas víctimas”, añadió.

El abogado continuó: “¿Y qué le dice Ramón? ‘No, tranquilo, uno, dos por ciento (de intereses)’. Pero cuando el tipo empieza a patinar le sube a 10, le sube más, más y después el tipo entra en una rueda que ya le costaba pagar. ¿Qué pasa? El modus operandi de Ramón es meterte en un brete de desesperación y allí cortarte la cabeza”.

Fiscales “a la carta”

Federico Campos López Moreira afirmó que Ramón González Daher dictaba las órdenes de captura “a la carta” a fiscales de Luque. Entre ellos nombró a “Néstor Cañete, probablemente Natalia Fúster y este señor (Miguel) Vera”. De entre los citados, Vera fue imputado y procesado en 2019 por una supuesta coima recibida.

Lea más: Ramón González Daher se jacta en audios de cómo maneja a la justicia y hasta a la Policía

El abogado añadió que pedirá que su cliente venga a Paraguay a colaborar con las autoridades en el caso RGD y aseguró que “quiere volver a Paraguay para pagarles a sus proveedores”.

Y, finalmente, López Moreira dijo que Ramón González Daher se jacta ahora de que no irá a la cárcel porque Antonio Fretes, el actual presidente de la Corte Suprema, es su compadre. “Ahora se jacta de que no se va a ir preso porque el presidente de la Corte es su compadre. Me hago cargo de cada una de mis palabras. Que me querelle el presidente de la Corte, Antonio Fretes”, finalizó.