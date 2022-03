Ramón González Daher se jacta en audios de cómo maneja a la justicia y hasta a la Policía

Los audios a los que accedió ABC Cardinal habrían sido grabados en mayo de 2020. En ese momento Ramón González Daher fue liberado tras haber estado en prisión por seis meses en la Agrupación Especializada, procesado por usura y lavado de dinero.

En el primer y segundo audio publicados se habla de quien sería Ronaldo Ferreira Martins, un empresario que inclusive fue convocado como testigo como una de las víctimas del sistema usurario del Clan González Daher.

El exdirigente futbolístico luqueño parece estar hablando con dos abogados, un varón y una mujer, cuyas identidades no trascienden en el material.

AUDIO 1

Ramón González Daher le contó a sus interlocutores cómo usó la fuerza pública para “perseguir” a Ferreira Martins, quien aparentemente le debía mucho dinero. Inclusive mencionó que un ministro del Interior le proporcionó ocho policías para buscarlo en Ponta Porá y que el empresario brasileño Jair Antonio de Lima le habría prestado un avión para su propósito.

RDG: Doctor, ¿qué sabés de Ronaldo?

Interlocutor: Nada.

RDG: ¿Nada? ¿No te llama?

Interlocutor: No me llama, me jodió a mí también. Yo di la cara por él, me quedé mal.

RGD: Sí, yo sé. Yo sé eso.

Interlocutor: Gracias a Dios estoy recuperándome. Yo no me quedé (...) en materia efectiva, pero moralmente sí (...).

RGD: Doctor, hace un año ahora, en mayo, fines de mayo del año pasado, llevé ocho de Investigaciones. Me dio el ministro del Interior ocho. Nos fuimos en dos camionetas a pescar por él porque estaba en un hotel de Ponta Porá. Y cruzamos a la noche para agarrarle... a él o la señora o a él y la señora; pero estaba él solo, sin señora.

Vos sabés que llegamos a las nueve de la noche a Ponta Porá, en el hotel Dos Reyes. Le íbamos a traer de Ponta Porá, fuimos a la Prefectura que tienen ellos. Pidieron permiso los paraguayos con su credencial, arma, completo. Entramos en dos Land Cruiser y nos acompañó en cada vehículo un policía brasilero de la Federal. Y nos fuimos para agarrarle.

Estaba el tipo allí. Vos sabés que llegamos a las nueve de la noche, a las siete de la noche él pagó la cuenta y salió. Irme desde acá hasta allá, quería pegarme un tiro acá, acá. Y no le agarramos. Después le empezamos a seguir otra vez, un día entró en Pedro Juan; y me llama Alemao y me dice ‘Patrao, él está ahora’... ¿Cómo se dice escribanía en portugués?

Interlocutor: Ehhh.

RGD: Está en un cartao, cartório; está con el doctor Villanueva. Agarro un avión, el avión de Jair, y le digo que me lleve ahora, quiero llegar allí antes de las cinco de la tarde.

Cuando estoy en el aeropuerto le llamo a Villanueva y me dice Villanueva ‘sí, está acá conmigo’. Y mañana voy a estar por allí le dije, pero yo ya me subí al avión. Vos sabés que vivo es Ronaldo. Me conoce él, vos sabés que pilló, le dijo ‘voy a ir al baño le dijo’. Hizo arrancar su camioneta, este blanco... Land Rover (...) arrancó, cruzó. Hasta hoy (nada).

Ahora tengo orden de captura internacional, que vos sabés. Mandamos diez veces - pero se paga y todo eso - mandamos diez veces al Brasil y rechazan. Entonces ahora le pusimos el foco rojo, luz roja (alerta roja de Interpol).

Ahora donde él se mueve fuera del Brasil le tienen que agarrar. Gasté ya mucha plata por él, pero no me voy a cansar. Y estamos en eso. Donde vaya le van a agarrar; está ahora dentro del Brasil. Estáaa allí, pero no sabemos... no sabemos hasta cuándo puede aguantar tanto allí.

Tenía una fábrica de agroquímicos, después tenía una fábrica de... bosta de vaca y eso para crecer, menos de carne; de carne él fundió dos frigoríficos antes de irse de acá (...) ahora está con una fábrica de abono y fertilizante.

Estoy detrás, pero de donde él está es difícil traer, a no ser de que esté por Foz de Iguazú, Ponta Porá, de un jopo, de un jopo le vamos a traer. Y no aparece. Y ahora recién conseguí ese foco rojo no sé que le llaman. Ese ahora recién conseguí. En 196 países eso va, le tengo que agarrar, sin falta.

AUDIO 2

Siempre refiriéndose a Ronaldo Ferreira Martins, RGD se jactó de que “le embargó” un edificio en Concepción y que, aparentemente, quería alquilarlo a un ente público.

RGD: ¿Conociste ese edificio grande de Concepción? Nuevo es, yo terminé ese, sin terminar me entregó. Y está allí el edificio, tengo que hacer un ministerio de... no sé de qué; Fiscalía General, alguna cosa tiene que irse por allí porque es un edificio gigante. ¿Para qué hizo? Para mostrarle a Jair que él podía hacer un edificio.

Él demasiado quería mostrarse (a Jair) y a Alemao también. No puede, si el otro ya está armado y está frito el tipo allí. Le jodió a media humanidad. Los bancos quedaron hablando pavadas. Algunos hasta ahora no pueden meter todo su problema. Y el que sabía todo, que era el muchacho este su gerente, César Florentín, dice que no tiene para comer.

Yo ahora le embargué esas 10.000 hectáreas del Chaco, que estaba a nombre de César (...) de Ronaldo es, yo le embargué, todavía no me adjudiqué y ese su depósito de Roque Alonso ya alquilo, ese está a mi nombre. 28 camiones, cuatro autos, cinco camionetas. Todito. Desastre es.

AUDIO 3

En el tercer audio, se escucha cómo González Daher, como un dueño de la justicia, dice que puede conseguir para “mañana” una sentencia en contra de una persona de apellido Pfannel.

RGD: Tiene que tener en cuenta antes de 29 días de cada documento que está por vencer.

Interlocutor: Nosotros también aunque sea moralmente queremos tener una sentencia en contra de Pfannel por este tema.

RGD: Mañana luego si querés.

Interlocutor: Paralelamente queremos trabajar con tu asesor jurídico para que nos ayude a hacer un documento que le sirva a usted y a nosotros.

RGD: Pero el documento que me mandaste es más o menos ‘suicidate Ramón, olvidate de tu cuenta, que a vos no se te debe nada’. Vos sos demasiado pícaro ya.

El lunes pasado, el abogado Mariano Moyano - representante de algunas víctimas de RGD - afirmó que el clan seguía moviendo dinero hasta enero de este año a través de supuestos prestanombres que también fueron denunciados ante la justicia de los Estados Unidos por haberse usado el sistema bancario de ese país para los presuntos delitos.

El defensor de las víctimas de Ramón González Daher añadió que él y su fallecido hermano Óscar dejaron también damnificados a empresarios de los EE.UU.