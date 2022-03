Cartistas insisten en despenalizar las declaraciones juradas falsas: alegan “olvidos”

Antes del inicio de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, Pedro Alliana habló sobre el proyecto que modifica varios artículos de la Ley N° 5.033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas de autoridades electas y funcionarios públicos.

Agregó que en bancada tomaron la decisión de apoyar que los parlamentarios puedan rectificar sus declaraciones juradas sin que eso sea motivo de penalización. “Hay casos donde habría que ver con Fiscalía y demás. Pero hay casos en que se ha notado que no han sido intencionalmente y afectaron a colegas de todos los partidos. Aparte, se ha demostrado que esto es legal”, afirmó ante la prensa.

Lea más: Operación Cicatriz despenalizará las declaraciones juradas falsas

Alliana insistió en que los colegas pueden “obviar u olvidarse” de asentar datos en sus declaraciones juradas, en que es algo “normal y puede ocurrir y se pueden hacer rectificaciones”.

“Si me olvidé, no es un hecho punible”

Por su parte, Basilio “Bachi” Núñez, también de Honor Colorado, indicó que ellos van a ratificar la versión del proyecto de ley creada por su bancada. “Hay más de 1.500 funcionarios que rectificaron, más de la mitad de la Cámara de Diputados, solamente que a algunos colorados se les saca que rectificaron”, consideró.

Cuestionó, por ejemplo, que si él se olvidó de declarar una herencia que le dejó su padre, ¿debería ir preso por enriquecimiento ilícito? “Se puede..., tengo Alzheimer, me olvidé. No es un hecho punible. ¿Tiene que enfrentar un proceso judicial por olvidarse? Pero no, eso no sucede ni acá ni en la China”, manifestó ante la consulta de cómo una persona puede olvidar datos como esos en sus declaraciones.

Lea más: Contralor criticó falta de criterio en imputaciones por falsear declaración jurada