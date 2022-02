Contralor criticó falta de criterio en imputaciones por falsear declaración jurada

Con respecto al pedido de Horacio Cartes a la Contraloría, consistente en el estudio de correspondencia sobre su declaración jurada de bienes, el contralor Camilo Benítez refirió que ya firmó la circularización y requieren los informes oficiales para culminar ese trabajo.

Explicó que el examen de correspondencia es deficiente debido a que no tienen acceso directo a la información para hacer el examen rápido. Por eso, presentaron un proyecto de ley al Congreso que los faculte a acceder directamente a la documentación del Ministerio de Hacienda, de los Registros Públicos, de Automotores, del sistema financiero y Seprelad, de tal manera que cuando haya casos emblemáticos como este, el examen pueda culminarse en días y no en meses, como ocurre actualmente.

Muchos “rectifican” su declaración

Al consultársele al contralor Camilo Benítez por qué no iniciaron de oficio un estudio de correspondencia cuando saltó el caso de Pandora Papers y observaron como Contraloría que el expresidente había ocultado una información sobre la propiedad de la offshore, el contralor respondió que en esa época se iniciaron los exámenes preliminares y estudiaron todos los casos de rectificación hechos ante la Contraloría.

Aseguró que informaron al Ministerio Público acerca de absolutamente todos estos datos, para que se determine cuál será el criterio en cuanto a las rectificaciones de las declaraciones juradas.

Algunos imputados, otros no

Sostuvo que ven con preocupación que no hay un criterio uniforme en cuanto a la declaración falsa. “Remitimos al Ministerio Público hace años un sinnúmero de casos que no han tenido imputación. Sin embargo, en otros sí hay gente que es imputada por mentir en su declaración jurada. Este es un caso de más de 1.000 que tenemos de personas que rectificaron su declaración jurada”, puntualizó.

Precisó que los casos de todos los funcionarios que rectificaron su declaración jurada fueron enviados al Ministerio Público, no solo el de Horacio Cartes. Agregó que “hay que ver si dichas rectificaciones son oportunas o no, porque la ley no determina eso y lastimosamente nuestro procedimiento no tiene un criterio establecido. En algunos casos hay persecución y en otros casos no”, criticó.

Fiscalía sigue haciendo la vista gorda

Llamativamente, aunque Horacio Cartes brindó datos falsos sobre su declaración de bienes, ocultando datos clave dentro de su patrimonio, aun así la Fiscalía no está accionando con una imputación.

Camilo Benítez indicó que para ellos sí es un delito la declaración falsa, por lo que recaban las rectificaciones y dejan la información en manos de la Fiscalía. Pero lo que se pregunta es si hay solo una oportunidad para la rectificación “o uno puede rectificar siempre”. Insistió en que hace falta unificar criterios, incluso presentar un proyecto de ley al respecto, porque al parecer “depende de quién sea el denunciado para que sea imputado como declaración falsa”, lamentó.

Reunión con el Tribunal de Cuentas brasileño

El contralor general de la República, Camilo Benítez, mantuvo una reunión con su par brasileño. El encuentro contó con asistencia del Tribunal de Cuentas de la Unión, una importante institución que controla todo el andamiaje patrimonial de Brasil. Tiene inclusive más poder que la Contraloría del lado brasileño.

En su discurso, el contralor paraguayo les dijo que Itaipú es el desafío por pasar y que no puede haber un estado dentro de otro estado.

En las charlas se tocó el trabajo hecho por la Contraloría en relación a Itaipú y la protección que tiene la institución para fiscalizar las cuentas de Ia binacional.

“Ellos también encuentran el mismo problema en el vecino país, porque Itaipú accionó contra el Tribunal para que no puedan ser auditadas sus cuentas, con el mismo argumento que expusieron en el lado paraguayo”, refirió.

Pidió trato igualitario

En este sentido, conversaron acerca del desafío que tenemos ambas naciones con respecto a la revisión del Anexo C. “Más que nada fue un reclamo en general, para que traten de que Paraguay sea tratado siempre como un par igualitario. Charlaron también sobre el pasado de Itaipú y el futuro, que tiene que ver con el precio de la tarifa sobre el excedente que Paraguay no usa. Sobre el punto, los representantes brasileños manifestaron su interés en supervisar todo este proceso.

Apuntan a que se controlen binacionales

“Ahora impulsamos la creación de una Comisión Binacional de Cuentas que está en manos del Congreso Nacional. Ellos (Brasil) dicen que es improbable que el Congreso en un año eleccionario vaya a aprobar eso porque los organismos de control están fuera del proceso de revisión”, detalló el contralor.

Benítez considera que es muy importante que los organismos fiscalizadores superiores controlen todo este proceso para dar un manto de transparencia a todas las negociaciones.

Recordó que la Contraloría ya hizo su trabajo en cuanto al informe de los saldos de la deuda de Itaipú, pero todavía queda mucho por hacer, advirtió.

Según dijo, sus pares brasileños coinciden con ellos en que esto se tiene que realizar de la manera más pública y transparente posible. Además, les puso énfasis sobre un trato igualitario. “Somos exactamente iguales”, resaltó.