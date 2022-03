Hacienda colocó bonos por G. 6.850 millones

El informe de la cartera fiscal señala que la segunda colocación se llevó a cabo en el mercado local, en el marco de la Ley Nº 6.873 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022.

Señala que se puso a disposición de los inversionistas la reapertura de tres series de bonos con vencimiento en los años 2025, 2031 y 2036, a tasas nominales de 7,75%, 7,80% y 8,00%, respectivamente.

Lea más: La oferta por bonos del Tesoro fue menor

Explica que, si bien en esta ocasión se recibieron ofertas por valor de G. 91.851 millones (US$ 13,2 millones al tipo de cambio del BCP de ese día), el Comité de Colocación de Bonos del Ministerio de Hacienda consideró oportuno adjudicar el valor de G. 6.850 millones (US$ 983.240).

El monto adjudicado es apenas el 5,2% del total subastado, pero el informe no menciona los motivos por cuales se decidió aceptar solo esta cifra, aunque ya es la segunda vez que los inversionistas presentan menos ofertas por los bonos Tesoro.

Lea más: Circulan bonos del Tesoro por US$ 576,8 millones

Los bonos a 7 años fueron adjudicados por G. 650 millones; a 10 años de plazo, por G. 400 millones; y a 15 años, por G. 800 millones, dice el informe.

Primera operación en febrero

En la primera operación realizada en al Bolsa el pasado mes de febrero, Hacienda subastó bonos por valor de G. 196.460 millones (US$ 28,3 millones), pero la oferta recibida fue por G. 175.758 millones (US$ 25,3 millones) y el monto adjudicado G. 28.208 millones (US$ 4 millones), lo que implica el 14,3% del total.

Lea más: Bonos por US$ 301 millones para el “bicicleteo” de la deuda

La cartera señala en su informe que los fondos captados en esta segunda operación llevada a cabo ayer en la BVA, serán destinados al financiamiento de gastos de capital y el principal del servicio de la deuda pública previsto en el presupuesto del presente año.

Además, anuncia que la próxima subasta se realizará el 5 de abril, de acuerdo al calendario establecido por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo a los datos, todavía dispone de poco más de US$ 145 millones para colocar.