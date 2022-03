A fines de abril solicitarían al Congreso aprobar el préstamo para Salud y MOPC

Las autoridades del Ministerio de Hacienda, en principio, habían informado que la idea era presentar al Congreso el referido proyecto de ley que aprueba el préstamo en el transcurso del presente mes de marzo, pero finalmente estiman que lo harían recién al cierre de abril tras cumplir con todos los procesos requeridos para estos casos, dijo a ABC la directora de Política de Endeudamiento de la Subsecretaría de Economía, Ana Osorio.

El referido organismo financiero internacional otorgó a nuestro país un préstamo de US$ 300 millones, inicialmente para cubrir los programas previstos por Salud Pública y por el MOPC dentro de la ley de Presupuesto General de la Nación 2022.

Los fondos fueron posteriormente divididos en dos tramos: US$ 200 millones, que irán en partes iguales a Salud y al MOPC; en tanto que US$ 100 millones restantes, se previeron para subsidiar el precio de los combustibles derivados del petróleo a través del Fondo de Estabilización.

Este último plan no prosperó en el Congreso, se rechazó antes de ser presentado, por lo que los US$ 100 millones quedarían a la expectativa de financiar algún problema coyuntural si existiera más adelante, caso contario se devolverían a Salud y MOPC, dependiendo del nivel de ejecución y las necesidades de estas carteras, explicó Osorio.

El primer paquete que enviará Hacienda al Congreso será el de US$ 200 millones, para cubrir parte de las necesidades de Salud y del MOPC, atendiendo que los gastos están presupuestados dentro de la ampliación del déficit fiscal del 1,5% al 3% del PIB, pero no los ingresos porque el Parlamento decidió que los préstamos sean aprobados caso por caso.

Desde el MOPC se había señalado que dependían de estos recursos para pagar la deuda que desde el año pasado tiene acumulada con las empresas contratistas de obras, que de acuerdo con las declaraciones en aquel entonces de los directivos de las firmas rondaba los US$ 220 millones.

Dos nuevos préstamos en gestión

A la par del préstamo de US$ 300 millones de CAF que está a la expectativa de su remisión al Congreso, el Ejecutivo ya autorizó a Hacienda la gestión de dos nuevos préstamos por un total de US$ 400 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).

El BID otorgaría US$ 200 millones, de los cuales US$ 100 millones serán para financiar Salud y los otros US$ 100 millones para el MOPC, también como parte de la ampliación del déficit fiscal; en tanto el BM daría US$ 200 millones para pagar la deuda en bonos soberanos que vencen el próximo año.