Oposición peleará para que se penalicen las declaraciones juradas falsas

Acosta se refirió al proyecto que se prevé tratar este miércoles en Diputados. Se trata de un documento que originalmente fue planteado como uno que penalizaba las declaraciones juradas de políticos y funcionarios públicos. Sin embargo, fue modificado especialmente por el cartismo colorado, que lo invirtió y lo convirtió en uno que despenalizaba estas declaraciones.

El proyecto modificado pasó a Senado, que lo volvió a revertir para que penalice las declaraciones juradas falsas. Y es esa versión, la del Senado, la que la oposición quiere que se sancione hoy.

“Yo creo que Honor Colorado va a tratar de mantenerse en su postura; parten de más de 30 votos con sus aliados”, dijo el liberal Édgar Acosta hoy en conversación con radio ABC Cardinal en relación a la fuerza que tienen los colorados en la Cámara Baja.

El legislador consideró que será “difícil” que se apruebe la versión del Senado, teniendo en cuenta que la “Operación Cicatriz” logró, hace poco, archivar el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

“Veo difícil teniendo en cuenta aquella votación. Estarán haciendo (los colorados) el lobby pertinente para llegar a los 41, pero no va a ser fácil”, expresó Acosta.

El diputado liberal puntualizó que algunos de sus colegas son predecibles con sus votos y comportamiento en relación a algunos proyectos de ley, pero que muchos especulan y es por ello que no se puede asegurar una mayoría.

“Yo ya no diferencio entre Fuerza Republicana o Añeteté. Algunos son predecibles. Uno no puede decir que se cuenta con tantos votos. No existe eso (...) El que dice ‘vamos a ver’ es el que está buscando negociar su voto, el que busca algún beneficio. Qué detestable es”, lamentó.

Finalmente, insistió en que sí queda un atisbo de esperanza para que se apruebe la penalización de las declaraciones juradas falsas.

Antecedentes

La Cámara de Diputados analizará hoy como noveno punto en la sesión ordinaria de la fecha, convocada para las 08:30, el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley N° 5.033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas de autoridades electas y funcionarios públicos.

El anteproyecto de ley fue presentado el 9 de septiembre del 2021 por el contralor general de la República, Camilo Benítez. Los diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez y Avelino Dávalos y Édgar Acosta (PLRA) se hicieron cargo del proyecto de ley.

Sin embargo, en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Derlis Maidana (ANR, HC), se hicieron cambios sustanciales a la propuesta inicial, eliminando potenciales castigos a las declaraciones juradas falsas.