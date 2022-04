Cartistas ensayan excusa para evitar intervención a Gobernación de Guairá

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) fundamentó el rechazo al pedido de intervención a la administración del Gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, cartista), y dijo que ni siquiera existe un dictamen de la Contraloría. Sin embargo, este sería sólo uno de los requisitos establecidos en la Ley 317 que reglamenta la intervención a las gobernaciones.

Alliana dijo ayer a ABC Color que creen que se debe llevar adelante el proceso, pero que se investigue ya que -según dijo- ni siquiera el dictamen de la Contraloría General de la República existe sobre una auditoría a la administración de Vera.

“Tenemos que conformar la comisión, que la comisión vaya a verificar todas estas denuncias que llegaron de parte de los concejales. Nosotros creemos que no amerita sin el resultado de auditoría de la Contraloría General de la República y de la comisión especial de intervención de la Cámara de Diputados”, indicó el parlamentario.

El dictamen de la Contraloría sería sólo uno de los requisitos que se establecen en la Ley 317 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales”. En el artículo 2 de la norma se menciona que las intervenciones del Ejecutivo podrán realizarse en los siguientes casos: A solicitud de la Junta Departamental o Municipal por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros, en razón de grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes, previo dictamen de la Contraloría General.

También por mal desempeño de sus funciones o graves indicios de delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos por parte de los Gobernadores o Intendentes Municipales, entre otros requisitos que señala la norma vigente.

Integración

Alliana dijo que no tendrían inconvenientes en que este miércoles se apruebe la integración de la comisión especial que analizará cada una de las causales de intervención a la Gobernación, esto pese a que la semana pasada dejaron sin quórum la sesión para evitar dar el primer paso del proceso. “Creo que no habría ningún problema si es que esto no quieren hacer a las apuradas, así como quisieron hacer la vez pasada, fue un tema por las diferencias políticas que hay en Guairá”, dijo en alusión al diputado Ever Noguera (ANR, oficialista), imputado por supuesta irregularidad en la merienda para la Gobernación y actual precandidato a Gobernador por Guairá.

El titular de Diputados dijo que entre el lunes y martes van a definir con los miembros de la mesa directiva y líderes de las bancadas si es que incluyen o no en el orden del día.

Fondos covid

El gobernador recurrió a una ONG para desembolsar G. 12.764 del fondo covid. Vera repartió los caudales públicos entre 17 entidades y las que recibieron mayor cantidad de dinero estaban integradas por funcionarios de la gobernación.