Unepy promueve formación masiva de centros de estudiantes

La campaña “Pejejokoke”, promovida por la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), pretende la creación masiva de centros de estudiantes en las instituciones educativas del país y la constitución de Equipos de Gestión Institucional Educativa (EGIE). El objetivo es promover la toma de decisiones en cada colegio con el aval de la comunidad estudiantil.

Desde la Unepy comentaron que la campaña nace ante el autoritarismo promovido por algunos directores y docentes. “Hay directores y docentes que no quieren que se creen centros de estudiantes. En algunos colegios solo se tiene consejo de delegados”, indicó uno de sus voceros.

La organización estudiantil acompañará a los estudiantes que necesiten apoyo logístico o de otro tipo para concretar la realización de asamblea, presentación y aprobación de estatutos, además de la formación del Tribunal Electoral Independiente (TEI), el registro electoral y las posteriores elecciones, anunciaron.

“Pejejokoke” es una iniciativa que busca el desarrollo de elecciones íntegramente de manos de los estudiantes, sin la intromisión de directores o docentes, en el marco de la Resolución n° 1 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) del año 2016, que reglamenta la conformación y registro de organizaciones de estudiantes, indicaron los voceros de Unepy

Sinadi apoya iniciativa estudiantil

De acuerdo al titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, existe un fuerte apoyo del gremio a los estudiantes, siempre y cuando sea en el marco del respeto. “Me parece fundamental que dentro del proceso ellos (los estudiantes) estén conformados y organizados”, dijo.

Respecto a supuestas negativas de directores sobre la conformación de centros de estudiantes, Mareco dijo que no recibió denuncias y que están abiertos a recibirlas en caso que se presente.

“Yo no conozco de que algún director se oponga y si ellos me acercan esa denuncia yo voy a ser el primero que le voy a dar un estirón de oreja al director, porque vos no tenés nada que apañar ni esconder. Al contrario, cómo creces... en equipo, en familia. Esa es la posición que yo tengo”, enfatizó Marecos.

Se garantiza “participación activa de estudiantes”, según MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió ayer un comunicado afirmando que desde la institución “se garantiza la participación activa de estudiantes en los diferentes espacios que comprende el sistema educativo nacional”.

El comunicado recuerda que se integró una mesa técnica de trabajo como espacio de diálogo con las organizaciones de estudiantes. Consultas o reclamos se pueden enviar al mail bienestar.estudiantil@mec.gov.py