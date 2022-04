“El subsidio nos va a convertir en la economía de la que tanto se quejan los colorados”, dice Kattya González

Luego de que la Cámara de Senadores aprobara ayer, en sesión extraordinaria, un crédito de US$ 100 millones para subsidiar la importación de dos tipos de combustible: gasoil tipo 3 y nafta virgen, con el proyecto de ley que crea un “fondo de estabilización”, el mismo se tratará hoy en Diputados.

Esta mañana, la diputada Kattya González (Partido Encuentro Nacional) reiteró su rechazo al proyecto y apuntó directamente hacia los colorados.

Lea más: Senado aprueba subsidio de 100 millones de dólares para Petropar y emblemas privados

“Yo no dudo de que los colorados hayan hecho un pacto y que hoy pretendan llevar adelante una sesión extraordinaria. Nosotros no estamos de acuerdo. Desde un principio señalamos y no nos escucharon, cuando se trató el primer proyecto, que eso no iba a traer la solución y hoy vuelven a improvisar. Creen que en menos de 24 horas se va a solucionar una ingeniería jurídica que implica que uno tenga que pensar de dónde va a conseguir y si realmente es correcto apelar al subsidio en una época muy difícil para las finanzas públicas”, manifestó.

González sostuvo que tratar un tema tan importante para la economía de forma “improvisada” puede llegar a tener efectos muy negativos para nuestro país.

“El subsidio nos va a convertir en la economía de la que tanto se quejan los colorados, de que queremos ser como Argentina o Venezuela. Ellos nos están llevando a una inflación que va a ser cada vez más insostenible”, apuntó.

Lea más: Llano advierte que el Estado podría caer en default “si se sigue jodiendo”

“Subsidiar combustible es peligroso”

Por su parte, el diputado Sebastián Villarejo (PQ) coincidió en su parecer con Kattya González y dijo que subsidiar el combustible “es peligroso”.

“Ayer, como Patria Querida (PQ), no participamos de la sesión del Senado y en este caso vamos a participar pero para dejar en claro nuestra posición contraria. Lo que está ocurriendo es una vergüenza con el tema del combustible. No se puede tomar esta decisión de un segundo para el otro”, indicó.

“Hace 15 días, el Congreso tomó una decisión, bien o mal, sobre el subsidio a Petropar. El proyecto de media sanción del Senado, a diferencia del proyecto original del Ejecutivo, no está planteando un tope. El proyecto inicial del Ejecutivo, al cual se estuvo en contra, estaba generando un tope a cuánto se podía subsidiar. Subsidiar combustible es muy peligroso”, afirmó.

El diputado cuestionó principalmente que el proyecto no prevea un tope y que el subsidio sea para los emblemas. “Al no poner un tope, hoy vemos una diferencia de G. 2.500 que haría que el dinero se acabe en un mes. Este es un crédito que el ciudadano a pie, el que está trabajando en su chacra, va a tener que pagar el combustible del que anda en automóvil. Entonces, uno tiene que subsidiar la demanda, no la oferta. ¿Por qué subsidiar a los emblemas?”, cuestionó.

Finalmente, dijo que son varias las modificaciones que pueden ser analizadas en el proyecto de ley.