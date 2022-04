Hacienda colocó bonos por G. 22.200 millones

La cartera económica menciona que en esta tercera subasta en lo que va del año, se puso a disposición de los inversionistas la reapertura de cuatro series de títulos de deuda con vencimiento en los años 2025, 2031, 2036 y 2040.

Los montos fueron los siguientes: G. 20.000 millones con vencimiento en 2025, a una tasa de interés del 7,75%; G. 35.500 millones con vencimiento en 2031, con tasa de interés del 7,80%; G. 38.000 millones con vencimiento en 2036, con tasa de interés del 8,00%; y G. 40.200 millones con vencimiento en 2040, con una tasa de interés de 9,90%.

El endeudamiento total previsto en esta operación ascendía a G. 113.700 millones (US$ 16,2 millones) y forma parte del paquete autorizado a través de la Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.

La cartera fiscal indica que ayer se recibieron ofertas por valor de G. 71.000 millones (US$ 10,28 millones) y que el Comité de Colocación de Bonos del Ministerio de Hacienda consideró oportuno adjudicar el valor de G. 22.200 millones (US$ 3,21 millones), aunque no menciona los motivos de esta decisión.

Adjudican montos mínimos

Esta misma situación se presentó en febrero y marzo, cuando fueron colocados en total bonos por G. 35.058 millones (US$ 5 millones), también se adjudicó montos mínimos con relación al valor total pretendido.

El informe de Hacienda indica que los fondos captados serán destinados al financiamiento de gastos de capital y el principal del servicio de la deuda pública previsto en la ley de presupuesto y adelantó que la próxima operación lo hará el 10 de mayo, aunque el monto será definido posteriormente.

El nuevo endeudamiento pasa a engrosar la deuda pública total (administración central y entidades descentralizadas), que al cierre del primer bimestre asciende a US$ 13.901,6 millones, lo que equivale a 32,9% del producto interno bruto (PIB).