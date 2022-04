Los audios que confirmarían las causas del atentado en el Ja’umína Fest

Conforme pasan las semanas van surgiendo más elementos sobre el atentado ocurrido en el anfiteatro José Asunción Flores, durante el Ja’umína Fest, el pasado 30 de enero. Hoy salieron a la luz varios audios que serían contundentes para revelar las causas del crimen que acabó con la vida de Marcos Rojas y de Cristina “Vita” Aranda.

En el primero se escucha a la víctima, alias Marcos Capital, pedir ayuda a un jefe del Primer Comando da Capital (PCC) para poder cobrar una deuda que Alcides Villasboa Peralta, alias Ropero, tenía con él por una carga de 18 kilos de cocaína.

El joven le cuenta a quien sería miembro del “Cuadro de disciplina del PCC” que le entregó a Ropero la carga de “pe hepyvéa” (el más costoso) a US$ 3.600″ el kilo. Agregó que Villasboa tenía 20 días de plazo, que luego extendió por una semana más, pero pasadas las semanas seguía sin pagarle.

Marcos afirmó además que decidió recurrir a “ustedes” (los miembros del PCC) debido a que ya había dejado de responder los mensajes y llamadas. Además, reveló que ya estaba recibiendo amenazas por parte de sus propios vendedores.

Incluso, en un segundo audio que fue dado a conocer, Marcos le reiteró el pedido y ya mucho más decidido pidió al PCC ayuda para “conducir directo al plazo”, que sería un código para hacer referencia a un homicidio por la deuda impaga, de acuerdo al reporte del periodista de ABC, Iván Leguizamón.

Estaba desesperado

Ropero fue detenido una semana después del atentado y está sindicado como el presunto autor intelectual. Según el tercer audio, que sería crucial para sostener la teoría de los investigadores del crimen, es de un amigo de la víctima fatal, quien le contó que Alcides no paraba de llamarlo y aparentemente estaría ya desesperado luego de la intervención del PCC.

El amigo de Marcos Capital le contó que llevaba varios días recibiendo llamadas de Ropero. “Itavýaicha cherenói (como loco me llama)”, le destacó, pero agregó que no atendía debido a que era un problema entre ellos y él no ingresaría en esa disputa.

Según los investigadores, Villasboa ya estaba desesperado, pidiendo conversar con su deudor (Marcos), debido a que desde el PCC lo llamaron y ya era consciente de que podía ser asesinado por esta disputa.

Sin embargo, como aparentemente no recibió ninguna respuesta, Ropero habría ordenado el atentado cometido durante el festival de música “Ja’umína Fest”, donde no solo fue asesinado Marcos Capital, sino también resultó víctima colateral la joven influencer Cristina “Vita” Aranda y terminaron heridas otras seis personas, entre las cuales estaban narcotraficantes que luego fueron detenidos y posteriormente extraditados al Brasil.

