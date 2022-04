“Error de tipeo” en resolución judicial donde se dictó arresto para Hugo Javier generó gran confusión

AREGUÁ. Ayer la jueza María Elena Cañete de San Lorenzo ordenó el arresto domiciliario del gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista), en el caso más conocido como “facturas clonadas”. En la resolución consta que a pesar de la medida cautelar, el administrador departamental no está imposibilitado para seguir gobernando desde su encierro. Sin embargo, a la tarde, el Juzgado emitió una aclaratoria alegando “un error de tipeo” y dice que la instancia judicial no tiene competencia en la permanencia o no al cargo, del procesado.