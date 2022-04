Dinatran: analizarán reemplazar a camioneros envueltos en caso de supuesta extorsión

Desde la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran) informaron que a raíz de los últimos acontecimientos que implicaron la detención del camionero Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay y habitual portavoz de los transportistas en sus negociaciones con el Gobierno, y los también dirigentes gremiales Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, por recibir supuestamente US$ 50.000 en efectivo por parte del ministro del Interior, Federico González, desde el ente analizarán la situación desde el Departamento Jurídico antes de remitir este documento al Poder Ejecutivo.

“Ayer se firmó el documento, no había nadie que esté imposibilitado. No debería haber problemas con lo que se firmó; ahora estoy haciendo la consulta con el equipo jurídico de la Dinatran para saber qué pasaría con eso. Para mí, no habría inconvenientes”, expresó Juan José Vidal, titular de la Dinatran.

“Los representantes que fueron designados cuando se creó el comité fueron Ángel Zaracho y Roberto Almirón. Ahora vamos a hacer la consulta a la Presidencia de la República para que ellos también nos den directivas”, señaló.

Vidal señaló que tenían pensado presentar el documento sobre las tarifas al Ejecutivo este lunes, pero tras lo ocurrido, aparentemente, se postergará.

Días atrás, el sector de camioneros y la Dirección Nacional de Tránsito lograron consensuar y definir la tabla del costo mínimo referencial de la tarifa para los fletes de varios productos. La propuesta debe ser enviada al Poder Ejecutivo para que la revise y se aguardará el decreto para que se ejecute.

Hasta hace tres días, la relación entre camioneros y el Gobierno era de negociaciones en cuanto a lo que se refiere a estos precios. Ahora, cinco de los transportistas están envueltos en un caso de supuesta extorsión al Estado.