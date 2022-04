Camioneros prevén reunirse con el Gobierno, pero no cancelan protesta

Camioneros de todo el Paraguay se preparan para empezar protestas esta mañana, en distintos puntos del país. Estarán en los costados de las carreteras, según anunció ayer uno de los líderes de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, Juan Villalba, aunque sigue latente el riesgo de que haya bloqueo de las vías, sobre todo considerando los antecedentes de movilizaciones de esa clase llevadas a cabo por el sector de los fleteros.

Comentó que ayer el Gobierno quiso reunirse con representantes de los transportadores de cargas, pero que finalmente ello quedó para hoy entre las 9 y las 10 de la mañana en principio, en horario y lugar a ser definido en esta jornada.

De acuerdo con los datos, los camioneros por un lado están exigiendo transparencia en el proceso penal contra cinco líderes transportistas arrestados en Asunción por un supuesto intento de extorsión. Los procesados por el Ministerio Público son Ángel Zaracho, de la Federación de Camioneros del Paraguay; Roberto Almirón, titular de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, así como Vicente Medina; Juan Friedelin, quien pertenece a la Federación de Camioneros del Paraguay, mientras que Julio César Solaeche es de la Asociación de Camioneros Ovetenses. Eso ocurrió tras un operativo encubierto del Ministerio del Interior y la Fscalía, en el que líderes fleteros aparentemente pidieron una coima de US$ 1 millón en principio para garantizar que no habría cierres de rutas durante la Semana Santa, cifra que luego fue bajando y terminó en un “adelanto” de US$ 50.000.

Otro pedido del sector era una solución a la crisis de los precios de combustibles, ya que hasta la semana pasada en las estaciones de servicio con emblema de Petropar, mediante una ley, se vendían dos clases de carburantes a precios subsidiados: la nafta de 93 octanos y el diesel III. Pero el miércoles último, con otra ley fue derogada esa normativa, por ser considerada injusta ya que contribuyentes que ni siquiera tienen autos también iban a pagar la subvención para los que sí lo tienen (mediante sus impuestos).

Otro de los reclamos se relaciona a un proyecto de ley que fue anunciado por el senador colorado cartista Enrique Riera, que plantea modificar el Código Penal para castigar con hasta 5 años de cárcel los cierres de ruta en manifestaciones de cualquier sector.

En ese sentido, Nery Pereira, representante de camioneros del departamento de Cordillera, dijo que esta mañana un grupo de representantes de los transportistas irá al Congreso Nacional a entregar una nota de repudio contra la “ley Riera” a la Cámara de Senadores.

Podrían “llegar a Asunción”

Pereira advirtió que si el senador Riera presenta su “pedido de criminalización”, los camioneros “vamos a convocar a una llegada a Asunción con todos los transportistas”. Ya el año pasado, los fleteros sitiaron el microcentro capitalino colocando sus camiones a lo largo de la Costanera. También cerraron numerosas rutas en marzo último.

Labriegos se unirían a marcha

Un representante de la Articulación Campesina, Indígena y Popular expresó ayer que varios grupos organizados de campesinos y aborígenes podrían reunirse este lunes para analizar la posibilidad de sumarse a la protesta nacional de los camioneros, citando como principal motivación también su rechazo al proyecto de ley del senador Enrique Riera (ANR).

Según los datos, eso se estaría definiendo hoy considerando que una normativa de dicha clase es considerada “represiva” por el sector de los labriegos y un retroceso en la democracia.