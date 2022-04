Titular del MEC: “Ya no es obligatorio el uso del tapabocas en ninguna institución”

Ante la derogación del decreto de emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo, se elimina el uso obligatorio de los tapabocas o mascarillas, incluyendo también con esta medida a las instituciones educativas, según explicó el ministro de Educación, Nicolás Zárate.

Contextualizando, Zárate dijo que ninguna autoridad de cualquier institución pública, privada o subvencionada podrá obligar a un estudiante a utilizar el tapabocas, sin embargo, reiteró que según alguna necesidad, se podría recomendar el uso, como si un alumno presenta un cuadro respiratorio o malestar.

Asimismo, el titular de Educación aseveró que si un padre desea que su hijo o hija siga utilizando el tapabocas, lo puede hacer y esto debería ser respetado por cada institución o docente.

“El uso en el día a día ya no es obligatorio, pero sí seguiremos trabajando siempre en la ventilación de espacios y en las medidas sanitarias que ya conocemos, el lavado de manos o no compartir utensilios, eso no vamos a aflojar”, aseguró Zárate.

Sobre las vacaciones de invierno

De momento, el ministro dijo que las vacaciones de invierno, que iniciarían el lunes 11 de julio y se extenderían hasta el viernes 22 de julio, no tendrían ninguna modificación alguna en las instituciones públicas, privadas o subvencionadas.