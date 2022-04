Con la criminalización del cierre de rutas, la Policía tendrá una nueva excusa para no intervenir, según abogado

El abogado José Casañas Levi señaló que la aprobación de una ley que “criminalice” los cierres de rutas no representará una solución a dicho problema, pues indicó que la experiencia demuestra que con “amedrentamiento penal” no se reducen los delitos. Agregó que, con dicha normativa, la Policía tendrá una nueva excusa para no actuar ante los bloqueos.