Proyecto que busca “criminalizar” cierre de rutas no afectará festejos culturales o deportivos, asegura Riera

Un grupo de senadores, encabezados por Enrique Riera, pretende presentar este jueves el proyecto de ley que según sus detractores busca “criminalizar” los cierres de rutas con la modificación del artículo 216 del Código Penal, lo que permitirá aplicar una pena de cárcel de hasta seis años a los infractores.

El proyecto fue cuestionado por diversos sectores, que califican dicho proyecto de “dictatorial” porque -según indican- busca violar el derecho a las manifestaciones. También señalan que dicha iniciativa debe ser descartada porque no contempla una diferenciación entre los tipos de bloqueos.

En conversación con ABC Cardinal, el senador Riera reconoció que su propuesta legislativa no incluye una diferenciación entre un cierre de ruta por manifestación gremial y uno ejecutado en el marco de un evento. Indicó, no obstante, que la eventual modificación del artículo 216 del Código Penal no será aplicada al ámbito cultural o deportivo.

“Me dijo un amigo: ‘¿Qué va a pasar si Cerro Porteño sale campeón de la Libertadores y se copa la ciudad de alegría?’, y no va a pasar nada porque no tiene fines extorsivos, porque hay medidas de tránsito alternativas (...) Es clara (la modificación) cuando habla de obstrucción de la vía pública”, declaró.

Herramienta “complementaria”

Riera, asimismo, justificó su proyecto señalando que servirá como una herramienta “complementaria” a las leyes vigentes, pues indicó que el Código Penal y la Constitución no establecen un marco jurídico precisó para la intervención de los cierres de rutas.

Agregó que, con la modificación del Código Penal, los actores de la Justicia, ya sean jueces o fiscales, podrán contar con un respaldo jurídico para intervenir ante un bloqueo. “Consulté con muchos penalistas. Lo que no hay en la Constitución es la pena, la jurisdicción. Con esto se resuelve el plazo procesal y se simplifica”, sostuvo.

El senador colorado había señalado ayer, martes, que pretende presentar este jueves el proyecto de ley a fin de que sea tratado sobre tablas en la Cámara Alta.

Refirió esta mañana que la intención es que la propuesta legislativa sea tratada cuanto antes, pero no descartó que sea presentada en otra sesión, pues comentó que consultará con sus demás colegas proponentes ante el rechazo que ya anunciaron algunas bancadas.