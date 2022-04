Vehículo recibió un balazo al cruzar por un piquete de camioneros en San Pedro

Ayer por la tarde, el ciudadano Guillermo Duarte se quedó varado durante tres horas por el cierre total de rutas en la rotonda de la la calle 6.000, en San Pedro. Contó que cerca de las 18:00, cuando por fin empezó a circular el tránsito, su camioneta recibió un impacto de bala que lo dejó en estado de shock.

“Todavía no me explico qué pasó”, lamentó el ciudadano. Asimismo, comentó que en un momento dado vio que la columna de vehículos empezaba a desviarse e ingresar al carril contrario y él decidió hacer lo mismo, creyendo que se trataba de un desvío.

Lea más: Camioneros fueron atacados en San Pedro: Policía, a punto de identificar a criminales

“Al ponerme en la calzada contraria escuché un ruido. Ahí mismo paré el vehículo y revisé qué pasaba. Pensé que golpearon por un palo, tiraron una piedra o algo así. Después me di vuelta y me di cuenta de que traspasó las dos ventanillas”, detalló.

Luego del hecho, Duarte realizó la denuncia policial y un perito le confirmó que se trataba de un impacto de bala. “A 10 centímetros de mi cabeza pasó la bala. Ese mismo lugar de atrás ocupan mis dos hijos. ¿Qué hubiese pasado si le llevaba a mi familia?”, expresó muy asustado.

Lea más: Otros gremios se suman a las protestas de camioneros

“Es terrorismo”

En otro momento, contó que también posee vehículos de gran porte y cree que estos hechos de violencia ya no son cometidos por camioneros. “No creo que un camionero vaya a actuar así; esto ya es terrorismo, no es una protesta”, enfatizó.

Así también, resaltó que no logra comprender por qué fue agredido si solo siguió la columna de vehículos. “No tiene sentido, todavía no le encuentro ninguna explicación. Disparar con arma de fuego ya es un acto de terrorismo, ni siquiera es vandalismo porque vandalismo es romper el vidrio con un palo. Pero ni siquiera hubo una discusión con ellos”, lamentó el ciudadano afectado.

Lea más: Camioneros procesados por supuesta extorsión irán a Tacumbú

Así también, contó que es un ciudadano trabajador que ya está pasando un mal momento económico por varios factores, como el climático, debido a que están perdiendo cosechas, y esto le sucede justamente un mes después de que haya vencido su seguro, por lo cual tendrá que costear las reparaciones.

“No creo que sea la forma de hacer una protesta perjudicarle a un trabajador que no tiene nada que ver con el tema (...) Estoy ofuscado, estoy nervioso, soy una persona sacrificada y me perjudicaron bastante. Nadie me va a recuperar lo económico, pero gracias a Dios no hubo un daño mayor”, indicó, considerando que él o sus hijos podrían haber salido heridos.

No solo están camioneros

Esta mañana, Juan Villalba, presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, habló sobre los hechos de violencia registrados ayer y aseguró que en ese punto ya no se concentran solo camioneros, sino también indígenas, campesinos y pobladores de asentamientos de la ciudad que aprovechan para protestar por varias reivindicaciones.

“La concentración es muy grande y ya no es única y exclusiva responsabilidad de los trabajadores del transporte”, alegó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

Por otra parte, ayer la Policía informó que un grupo de “vándalos” atacó el miércoles por la noche a camioneros y automóviles particulares que circulaban sobre las Rutas PY03 y PY08, en zona del departamento de San Pedro, en el mismo punto en que se produjo el incidente denunciado por el ciudadano. El comandante de la Policía, Crio. Gilberto Fleitas, aseguró que ya están a punto de identificar a los criminales.