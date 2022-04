Camioneros procesados por supuesta extorsión irán a Tacumbú

Este fin de semana, los dirigentes camioneros Ángel Zaracho (Federación de Camioneros del Paraguay), Roberto Almirón (Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay), Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina cumplirán 10 días de prisión preventiva en la Agrupación Especializada. Hoy, el ministro de Justicia, Édgar Olmedo, confirmó que serán trasladados a la Penitenciaría de Tacumbú.

“Ya está nuevamente habilitado y tienen previsión para recibir a más personas. Vamos a prever el espacio de acuerdo al perfil de la persona”, consideró. En ese sentido, aseguró que van a destinarlos a un pabellón “adecuado” para ellos.

“No vamos a llevarles con reos comunes ni vamos a exponerlos, porque también la seguridad de estas personas es nuestra responsabilidad”, consideró en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

Cabe recordar que los cinco camioneros fueron detenidos mediante un operativo fiscal-policial encabezado por los fiscales Anticorrupción Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, tras supuestamente pedir una coima de US$ 50 mil al ministro del Interior, Federico González, para evitar cerrar las rutas. No obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna prueba sobre el caso, pese a las insistencias de todos los gremios.

Sobrepoblación y falta de condenas

En otro momento, indicó que actualmente Tacumbú tiene 2.800 reos, pese a que su capacidad es para 2.500. En ese sentido, recordó que la penitenciaría llegó a albergar a cerca de 4.000 personas privadas de su libertad.

En ese contexto, indicó que el sistema penitenciario tiene un aumento gradual de 200 personas cada semana y la salida es de solo 50, por lo cual existe una diferencia aproximada de 150 reos que ingresan y se quedan en las cárceles por tiempo prolongado.

El ministro de Justicia además recordó la problemática de la falta de condenas y el alto número de reos que siguen con prisión preventiva. El 72% de la población penitenciaria actual no tiene condena fija.

Tacumbú no cuenta ni siquiera con detector de metales

Por otra parte, el ministro admitió que la seguridad dentro de Tacumbú es completamente vulnerable. Confirmó, por ejemplo, que la semana pasada se percató de que ninguno de los detectores de metales está en funcionamiento y ya ordenó la reparación y una investigación al respecto.

Así también, recordó que aún no cuentan con bloqueadores de llamadas, lo cual permite que se planifiquen muchos delitos desde el interior de la cárcel. En ese sentido, aseguró que ya solicitó presupuestos y opciones a las empresas que podrían ser proveedoras de dicha tecnología para cortar la señal dentro del establecimiento.

Finalmente, aseguró que está trabajando desde su ingreso a la institución para intentar solucionar los múltiples problemas y apenas hace un par de semanas colocó un nuevo vallado para impedir que se tiren “paquetes” a través de los muros hacia el interior del penal.