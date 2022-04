Oficialista preside comisión de intervención a la Gobernación de Guairá

El bloque oficialista aliado al cartismo terminó salvando de una intervención del Ejecutivo al gobernador de Central, Hugo Javier (ANR, cartista), imputado por innumerables irregularidades cometidas en su administración por lo que no se descarta que vuelvan a pactar un salvataje.

Paniagua mencionó que ya establecieron el calendario y que el martes 10 de mayo convocarán a las 09:00 a los concejales departamentales para que expongan las 13 causales de intervención a la Gobernación de Guairá y a las 13:00 del mismo día convocarán al Gobernador.

El diputado oficialista defendió el salvataje que hicieron a la administración de Hugo Javier. “Actuamos como corresponde en Central”, dijo y no descartó visitar las obras denunciadas. Añadió que analizará si corresponde o no una intervención por mas que diga Ever Noguera, diputado oficialista por Guairá que la intervención a la gobernación es innegociable.

Fue electo vicepresidente Eusebio Alvarenga (PLRA).