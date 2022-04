Petropar adquirió nafta de YPF de Argentina sin necesidad de nueva ley

Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Denis Lichi, adquirió 60.000 litros de nafta virgen en octubre pasado de la refinería argentina YPF SA, cuyo presidente es Pablo González. La compra se realizó bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional (LPI) por el procedimiento de subasta a la baja electrónica, ID 391.598.

Rose Marie Medina, de la gerencia de comercio de Petropar, informó a ABC que en 2020 se realizaron conversaciones con referentes de YPF para asesorar sobre los procesos de compras.

Petropar dice que se pudo salvar exigencia

Explicó que YPF recurrió a una acción de inconstitucionalidad para suspender los efectos de la Ley N° 6355, que obliga a presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.

Medina sostuvo que YPF es de capital público y privado, situación por la que no hubo impedimento para “salvar” la obligación. Indicó que el mismo principio no se podría aplicar para que YPF Bolivia lo aplique, porque esta empresa es 100% estatal.

Conforme a la documentación encontrada en el citado llamado y disponible en el portal de Contrataciones Públicas, el precio unitario referencial de Petropar fue de US$ 531/m3 y las ofertas fueron de US$ 490/m3 de Pan American SL (sucursal Argentina); US$ 523/m3, de Tafigura PTE LTD, y US$ 475/m3, de YPF SA.

“YPF presentó la oferta más barata y por eso fue adjudicada. La misma compitió en igualdad de condiciones con los demás oferentes”, afirmó. Comentó que Pan American también es una refinería pero netamente de capital privado.

En cuando a las gestiones en el Poder Judicial, señaló que no puede brindar mayores detalles debido a que las mismas estuvieron a cargo de asesores jurídicos privados.

Por otra parte, se intentó conversar con el titular de Petropar pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Cabe recordar que al derogarse la ley de subsidio a productos de Petropar, Lichi había reconocido que ya estaba en negociaciones con YPF, aunque no brindó mayores detalles.

Sindicato de Petropar “no sabía”

Gerardo Parodi, sindicalista de Petropar y hoy “aliado” de los camioneros, es uno de los voceros que apoya la aprobación de proyecto de ley que apunta a excluir a la persona jurídica del exterior (incluyendo a directores, gerentes, socios, accionistas y similares) que comercialicen combustibles a presentar declaraciones juradas.

Afirmó que desconocía que YPF ya es proveedora. Él cree que de esta manera se abaratan costos y permitirá tener más oferentes en las compras.

