Emplazan al Directorio Ejecutivo de Itaipú a definir tarifa en mayo próximo

Las sucesivas postergaciones de la definición de la tarifa de Itaipú, que al parecer finalizaría en mayo próximo, datan de octubre del 2021, mes en que ya debió tomarse una decisión sobre el punto; pero al no haber acuerdo entre Brasil y nuestro país, la toma de una decisión pasó para diciembre de ese año. Como seguía el desacuerdo, optaron por aplazarla hasta febrero de este año; luego abril y, finalmente, mayo venidero.

Entonces, al menos, suman cinco postergaciones de las tratativas para definir la tarifa de la binacional, que incluyó una reunión presidencial, una fallida cumbre presidencial y las reuniones del Consejo de Administración, cuyas sesiones ordinarias deben convocarse cada dos meses.

El Paraguay sostiene que el costo del servicio de Itaipú no debe bajar de los US$ 22,60 kW/mes, monto aún vigente, aunque formalmente, mientras que Brasil defiende -y ejecuta- que debe bajar a US$ 18,95 kW/mes.

Memoria, balance y cuentas

En otro orden de cosas, ayer, en ocasión de la 314° reunión ordinaria del Consejo de Administración de la entidad paraguayo-brasileña, sus miembros aprobaron la memoria anual, el balance general y la demostración de cuenta de resultados correspondientes al ejercicio 2021, presentados por el Directorio Ejecutivo de la entidad.

El documento está disponible en el sitio web de la entidad, que está disponible en el sitio oficial de la binacional (https://www.itaipu.gov.py/es/institucional/memoria-anual) y que incluye datos sobre la producción de energía, los aspectos económico-financieros, la sostenibilidad empresarial y el desarrollo sostenible.

También los Estados Contables, Balance General con sus notas explicativas y Demostración de Cuenta de Resultados, que también son de acceso público, según explicaron.

Por otro lado, en la misma reunión dieron curso favorable a la homologación del proceso de la Licitación pública nacional NA 0946-21, destinada a la construcción de las obras auxiliares en

el marco del Programa de Actualización Tecnológica, conforme a la propuesta del Directorio Ejecutivo, formulada por la Resolución N° RDE-048/2022, del 20 de abril de 2022.

La misma ha sido dirigida exclusivamente a empresas paraguayas, por unos US$ 13,1 millones.