Dinac iniciará sumario por falta de notificación del incidente aéreo que protagonizó Efraín Alegre

El avión en el que viajaban la noche del jueves pasado el precandidato a la Presidencia Efraín Alegre y otros dirigentes liberales sufrió una falla al despegar en uno de sus motores tras un chubasco. La aeronave había partido previamente del aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú,

El piloto, el exsenador Alfredo Jaeggli, comentó que lograron descender sin incidentes luego de ejecutar una estrategia de vuelo que consistió en apagar el otro motor, planear hasta estabilizarse y volver a encender la aeronave para poder precipitarse.

El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Douglas Cubilla, reveló esta mañana a ABC Cardinal que no fueron notificados oficialmente sobre el incidente registrado. “El vuelo sí estaba notificado con su plan. Lo que no se informó fue el estado de emergencia; o sea, no se declaró en emergencia el piloto”, declaró.

Añadió que Dirección de Aeronáutica Civil se enteró sobre el suceso a través de las publicaciones de prensa.

Sumario por falta de notificación

Según afirmó, el piloto debía haber comunicado sobre lo ocurrido y, en ese sentido, anunció que la Dinac iniciará un proceso de sumario.

Cubilla, así también, indicó que realizarán una evaluación del estado de la aeronave a fin de determinar si puede seguir operando.

“De oficio van a pedir un informe al piloto y al taller sobre todo de cómo está la aeronave para que pueda seguir teniendo su certificado de aeronavegabilidad”, declaró.

Sobre el sumario, indicó que ya se iniciaron los primeros procedimientos, como la solicitud de informes al piloto y a los mecánicos encargados de la avioneta.