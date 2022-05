Rubros bloqueados del MEC: el problema podría subsanarse desde este mes

La falta de rubros docentes en escuelas y colegios del país representa un problema para varias instituciones educativas que no cuentan con maestros en aula. Según la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, se trata de 23.000 horas cátedras para colegios y casi 2.000 rubros L para maestros de grado que fueron bloqueados por el Ministerio de Hacienda por ley.

Sosa dijo que una parte de estos rubros van a habilitarse desde este mes para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Lo que bloqueó Hacienda es de jubilados del 2021 o de puestos que no fueron cubiertos. Con eso estamos teniendo ese tipo de inconveniente. Cuando se tenga esa liberación vamos a poder cubrir (la necesidad de docentes)”, refirió.

La viceministra agregó que los rubros, resultado de otras jubilaciones, permitirá a otros docentes acceder a este beneficio, siempre por concurso. “Nosotros tenemos un déficit histórico desde el 2016 que no se crearon más rubros pero sigue creciendo la matrícula. Es un crecimiento vegetativo pero no se tiene los rubros asignados”, comentó Sosa.

Desde el MEC manifestaron que se priorizan recursos para aula.

Más de 9.000 docentes no tiene rubro

Alcira Sosa expresó que hay 26.000 docentes en el banco de datos del MEC, de los cuales un poco más de 9.000 no tienen ni un rubro en el sector público. De acuerdo a Sosa, estos últimos corresponden a los nuevos egresados de las carreras de educación y formación docente que probablemente están en el sector privado.

Respecto al concurso para acceder a rubros, Sosa explicó que ya se realizó en febrero y continuó los meses siguientes, sin embargo, se puede nombrar docentes interinos entretanto se preparan nuevos concursos.

OTEP A denunció precarización laboral en sector docente

El dirigente sindical de la OTEP Auténtica, Gabriel Espínola, manifestó que están en contra de los “contratos basura” donde se nombra de forma interina a los docentes. Indicó que el MEC debe rectificar esta situación con nombramientos permanentes para evitar la incertidumbre de la descontratación.

“Hacemos un reclamo importante que tiene que ver con la precarización laboral y profesional que se está dando en educación con los contratos y nombramientos interinos. Los contratados no tienen seguridad social, no tienen derecho a la maternidad, no tienen derecho a la jubilación”, señaló Espínola.

Para el dirigente la situación es inconcebible, más aún, teniendo en cuenta que Paraguay suscribe convenios internacionales para combatir la precarización laboral y los trabajos indecentes, no obstante, el espacio donde más se presentan es en el sector educativo.