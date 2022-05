CM confirma exclusión de Buzarquis y Alvarenga en concurso a ministro del TSJE

Buzarquis y Alvarenga no lograron pasar la etapa de reconsideraciones por parte del Consejo de la Magistratura, que denegó el recurso de reconsideración y por ende no corre sus inscripciones como candidatos a cubrir las vacancias dejadas por María Elena Wapenka (Independiente) y Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) como ministros del TSJE.

El título de abogado presentado por el senador liberal no contaba con el sello de legalización, el cual adjuntó recién el pasado viernes 29, siendo que el plazo límite para la anexión de documentos era hasta el 28 de marzo pasado.

Buzarquis alegó, entre otras cosas, que no se le puede aplicar de manera retroactiva la Ley 4995/2013 “De Educación Superior”, que es la que exige que los títulos tengan el sello de legalización, ya que su título fue expedido en 2001, cuando aún regía la Ley 136/96.

El senador Buzarquis, en su nota de reconsideración afirmó sentirse “violentado como ser humano” al exigirle “cuestiones burocráticas posteriores a mi egreso”. También cuestionó que el ser descalificado por cuestiones “no primordiales y subsanables”, lo cual a su criterio es “injusto, arbitrario e inconstitucional”.

En la misma línea, Alvarenga también argumentó la irretroactividad de la ley, pero agregó el “respeto al debido proceso”, ya que sostiene que ya había sido “admitida” para participar del siguiente paso, que eran las audiencias públicas.

Según la senadora, ve “vulneradas sus garantías constitucionales” al considerar “cosa juzgada” su situación, la cual ahora fue revisada. Ante este argumento, el representante del gremio de abogados, Jorge Bogarín Alfonso, le recordó que durante tres sesiones previas se declaró en cuarto intermedio las sesiones del CM, y recién en la sesión pasada dispuso las descalificaciones de 17 candidatos, entre ellos Alvarenga.

El representante de las Universidades Nacionales, José Raúl Torres Kirmser mocionó hacer lugar al pedido de Alvarenga, aunque llamativamente no opinó en tal sentido en el caso de Buzarquis u otros candidatos en la misma situación.

El ministro de Corte, Eugenio Jiménez Rolón tomó la palabra para aclarar que no está en discusión la irretroactividad de la Ley, ya que no se juzga la validez o no de los títulos de los postulantes, sino que lo que se juzga es el cumplimiento estricto del reglamento de la convocatoria, que establece en su artículo 9.a, que se exige para la inscripción el “Título de abogado debidamente registrado y legalizado en el Ministerio de Educación y Ciencias”.

18 siguen en carrera

Tras el proceso de reconsideración, se tuvo como subsanados los inconvenientes con la inscripción de los postulantes Dina Marchuk, Bartolomé Dominguez, Myriam Cristaldo, Gustavo Ariel López y María Victoria Franco Genaro, por lo que la nómina final de candidatos en carrera asciende a 18, con los 13 ya admitidos previamente.

Candidatos habilitados para pugnar por el TSJE 1 Nuria Isnardi 2 Laura Villalba Benítez 3 Pedro Arias 4 César Rossell 5 Edgar Urbieta 6 Jorge Bogarín González 7 Emilio Camacho 8 Arnaldo López Echagüe 9 Cristian Rivas Kiese 10 Ramón Ferreira Ruiz 11 Mirta Fretes Flecha 12 Carlos María Aquino 13 Luis Centurión Escobar 14 Dina Marchuk 15 Bartolomé Dominguez 16 Myriam Cristaldo 17 Gustavo Ariel López Benitez 18 María Verónica Franco

En estos casos donde se dio lugar a la reconsideración se debe a que por cuestiones técnicas (ilegibilidad en el escaneo) no se pudo constatar en un primer chequeo que cuenten con el sello de legalización en los títulos, por lo que volvieron a presentar los documentos, certificando que poseían el sello, con anterioridad a la fecha límite de la convocatoria.

En el caso de Marchuk la legalización data de 2015, el de Domínguez Paredes en 2017, Cristaldo en 2021, López Benítez en 2016 y Franco Genaro en 2012.