Itaipú aún debe 1.993 millones de dólares

El material, al desglosarse la composición de ese saldo, informa Eletrobras, parte constitutiva de Itaipú -aún- con la ANDE, sigue siendo la mayor acreedora de la entidad binacional con US$ 1.552,6 millones, o sea con el 78% del total.

Lea más: Gobierno de Mario Abdo Benítez “cajonea” informe de Contraloría sobre deuda espuria de Itaipú, advierten

Le sigue, en cuanto al monto de las acreencias, el Tesoro Nacional Brasileño, con US$ 244,9 millones, US$ 184,6 millones imputan a “Débitos actuariales -Fibra-Cajubi), US$ 8,5 millones a Cajubi y US$ 2,6 millones a “otras instituciones financieras”.

Señalemos también que en el ejercicio 2021, la entidad binacional pagó US$ 1864,20 millones a la aún empresa mixta brasileña, parte constitutiva de la binacionalItaipú según el Art. III del Tratado.

Aún el 60% y más

En cuanto a la composición del costo del servicio de electricidad de la entidad paraguayo/brasileña, en la páginas correspondientes del documento de referencia puede comprobarse el peso de la deuda que contrajo para la construcción de la hidroeléctrica.

Lea más: Itaipú cubre sus costos con 75.000 GWh, dijo Samek, el resto es gratis

De los US$ 3.352,5 millones imputados en el ejercicio 2021 al rubro de referencia, US$ 2161,20 millones (61,5%) corresponde a amortización de préstamos y financiamientos, además las correspondientes cargas financieras. A los gastos de explotación corresponde el 24%, o sea US$ 800,5 millones.

Los Royalties, Resarmientos a la ANDE y Eletrobras y Utilidad por Capital, constituyen los restantes componentes del costo de Itaipú.