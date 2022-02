Gobierno de Mario Abdo Benítez “cajonea” informe de Contraloría sobre deuda espuria de Itaipú, advierten

“Como Campaña “Itaipú 2023, Causa Nacional, Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia y la Campaña “Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurá” venimos a recordarle que dado que la Contraloría General de la República (CGR) emitió su informe final sobre la deuda vencida de 4.193 millones de dólares de Itaipú, debe remitir tal resultado al representante del Estado brasileño, según declaraciones del 25 de julio de 2009 ..., lo hasta ahora se desconoce que Ud. haya realizado”, se lee en el primer párrafo de la carta abierta.

Lea más: Auditoría de la Contraloría confirma que se violó el tratado, deuda ilegal asciende a US$ 4.193 millones y debió terminarse de pagar en 2014 o 2016

Añade que el jefe de Estado debe aprovechar el marco propicio que acaba de crearse con establecimiento de un mecanismo de colaboración entre la CGR y el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión-Brasil) “para que su administración cumpla el compromiso entre ambos Estados”.

“Hoy, señor presidente, ya no debería existir ninguna deuda de Itaipú binacional con Eletrobras y que conciliación de cuentas mediante, varios años atrás debió haber sido cero, por lo cual es una traición a la patria el contínuo pago de la entidad binacional a Eletrobras; en particular que no reclame esos pagos ilegales ...”.

Lea más: La deuda de Itaipú es cero, dice la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional

“Una suerte cajoneo”

Señalan también que el informe de la CGR “tiene la formalidad necesaria requerida por nuestra Constitución, pues fue emitido por el órgano oficial de control de la República. ... Desconocemos las razones por las cuales sigue Ud. en una suerte de ‘cajoneo’ de nuestros propios intereses”. Finalizan reiterando que Abdo debe remitir el documento de la CGR a su par Bolsonaro.

El 19 de julio de 2021, el contralor general de la República, Camilo Benítez, en conferencia de prensa, hacía público las conclusiones de una extensa investigación sobre la deuda de la entidad binacional, específicamente sobre un tramo de la misma que se conoció como “deuda espuria” y cuyo monto ascendía a US$ 4.193 millones.

Lea más: El informe final de la Contraloría es objetivo y apegado a la verdad

La uditoría, según explicó entonces el contralor, comenzó en 2009 y finalizó el año pasado debido las reticencias de las autoridades paraguayas de turno de la entidad binacional. La misma concluyó que el Tratado fue violado entre 1984 y 1996, excepto en 11991, porque la entidad había aceptado vender la energía de Itaipú con una tarifa que estaba muy por debajo del costo unitario de su servicio de energía eléctrica.