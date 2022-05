Déficit anualizado se situó en 3,8% del PIB

La cartera económica dio a conocer este jueves el informe de “Situación Financiera de la Administración Central” al mes de abril, en el que hace un resumen de la situación macroeconómica, detalla los ingresos obtenidos, los gastos realizados y el resultado fiscal logrado al finalizar el primer cuatrimestre del año.

La presentación se realizó a través de una conferencia de prensa virtual que estuvo a cargo de Rolando Sapriza, director de Política Macrofiscal de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda.

El informe menciona que al mes de abril, el déficit asciende a más de G. 2 billones (US$ 302,1 millones), que representa el 0,7% del PIB, en tanto que el resultado operativo (ingresos menos gastos sin incluir la inversión) cerró con signo positivo por G. 202.500 millones, representando el 0,1% del PIB.

Aunque el informe no incluye el saldo rojo anualizado (doce meses), tras la consulta, Sapriza informó que se situó en torno a 3,8% del PIB, pero aseguró posteriormente que no ven mayores presiones o riesgos para no cumplir con el tope de déficit del 3% dada la coyuntura actual, a no ser que en el segundo semestre del año surjan nuevamente choques adversos.

Situación macroeconómica

Sapriza explicó al inicio de su exposición sobre la coyuntura macroeconómica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja, de 4,4% a 3,6%, sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial, teniendo en cuenta el complejo contexto internacional por el conflicto Rusia-Ucrania y el impacto de la aceleración de la inflación.

Con respecto a la proyección de crecimiento de nuestro país, indicó que el Banco Central del Paraguay (BCP) también ajustó a la baja desde un 3,7% inicial a 0,2%, debido al impacto de la sequía sobre la agricultura y sectores vinculados, además del choque externo.

En ese contexto, dijo que por el lado de la oferta el sector primario registró un fuerte ajuste en la agricultura y que se espera un menor dinamismo en la manufactura, electricidad y agua, gobierno general y comercio; mientras que por el lado del gasto, se espera un menor dinamismo en el consumo y en la formación bruta de capital fijo, así como se esperan caídas en las exportaciones e importaciones debido a una menor exportación de soja e importación de bienes de capital.

Con relación a la inflación, dijo que sigue acelerándose, alcanzando una variación interanual en el mes de abril del 11,8%, explicada por el aumento en los precios de alimentos y combustibles.

ingresos, gastos y déficit fiscal

El informe destaca que hasta abril los ingresos tributarios totales registraron un aumento del 7,9%, dentro del cual los tributarios presentan una variación nominal de 18,4% y otros ingresos relacionados con las binacionales registra una caída del 24,1%.

Sostuvo que los impuestos a la Renta Empresarial (IRE), lideraron la dinámica de recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en los primeros cuatro meses del año, seguido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU).

Por su parte, los ingresos crecieron 9,9%, dentro del cual el componente salarial se incrementó 8,8% y representa el 66% de lo recaudado, es decir de cada G. 100 ingresado en impuestos G. 66 se destinan a remuneraciones, de esto G. 51 corresponde a las principales funciones del Estado como salud, educación y seguridad.

Además, el pago de interés subió 14,4% en el primer cuatrimestre, el uso de bienes y servicios 23,6%, las prestaciones sociales 10,3%, las donaciones cayeron 5% y otros gastos aumentaron 23,6%.

Sobre las inversiones públicas, el director de Política Macrofiscal indicó que se mantiene la inversión estratégica orientada a la recuperación económica, en línea con la meta de convergencia fiscal. En ese contexto, citó que el nivel de inversión física ascendió a más de G. 2,2 billones (US$ 331,7 millones), que implica un aumento del 31,4%, representando el 0,8% del PIB.