Hacienda prepara nueva colocación de bonos

La colocación de los bonos está previsto para el próximo martes 10, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), entre las 9:00 y 09:30 horas, según el informe.

Hacienda explica que se realizará la reapertura de cuatro series de títulos con vencimiento en los años 2025, 2031, 2036 y 2040, por G. 25.000 millones, G. 28.000 millones, G. 30.400 millones y G. 40.400 millones con una tasa de interés de 7.75%, 7.80%, 8.00% y 9.90%, respectivamente.

La operación será la cuarta en lo que va del año, de acuerdo con el calendario establecido que prevé emisiones hasta el mes de diciembre.

La ley de presupuesto autoriza a la cartera económica a colocar bonos por un monto de hasta G. 2,4 billones (US$ 350 millones), de este monto en enero se colocaron bonos soberanos en el mercado internacional por G. 1,3 billones (US$ 199,3 millones) y en el mercado local, hasta abril por G. 57.258 millones (US$ 8,1 millones).

Saldo y nivel de endeudamiento

El Tesoro dispone actualmente de un saldo para la colocación en el mercado local por un monto de G. 995.865 millones (US$ 142,4 millones).

En lo que respecta a los bonos soberanos, el Tesoro tiene disponibles fondos para ser ejecutados por US$ 321,7 millones, que se obtuvo de la colocación realizada en enero pasado, así como en los años 2021 y 2020, correspondientes a Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Ministerio de Defensa Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

Tras las colocaciones de bonos realizadas y la contratación de préstamos de los organismos financieros internacionales, la deuda pública total (Administración centra y Entidades Descentralizadas) al cierre del primer trimestre del año asciende a US$ 14.060,8 millones, lo que equivale al 33,3% del producto interno bruto (PIB).

El nivel de endeudamiento del país aumentó US$ 429,5 millones en los tres primeros meses con respecto al saldo registrado al final del año pasado, cuando el monto total ascendió a US$ 13.631,3 millones y representaba en aquel entonces 33,8% del PIB.

Ley de presupuesto autoriza emisión

La ley anual de Presupuesto General de la Nación (PGN) autoriza al Poder ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y mantener en circulación bonos del Tesoro hasta el tope fijado en dicha normativa, señala la cartera.

Expresa que la emisión y colocación de los mencionados bonos podrán realizarse en el mercado local, así como en el internacional, en guaraníes o en moneda extranjera y en forma desmaterializada.

Añade que podrán ser emitidos directamente por el Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central del Paraguay (BCP) o de un agente financiero autorizado por un contrato de servicio.

“Cuando la emisión y transacción de los bonos del Tesoro se realizan en el mercado nacional estarán sujetas a las leyes nacionales, y cuando se realizan en el mercado internacional, estarán sujetas a las leyes aplicables en el Estado de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica y sometidas a la jurisdicción de los tribunales de dicho Estado”, indica la cartera en su página web.