Salomón acusa a Abdo de vetar ley de Petropar porque fue presionado por emblemas

“Evidentemente que la presión de los emblemas le hizo cambiar de posición al Presidente de la República. Esa es la realidad. Aquí nosotros lo que queríamos era habilitar a Petropar para que compita en igualdad de condiciones con los emblemas”, afirmó Salomón esta mañana antes de la sesión ordinaria de la Cámara Alta.

Lea más: Mario Abdo veta parcialmente ley de Petropar y objeta el “puenteo” a Contrataciones

No obstante, no abordó la polémica que la ley fue pensada en un principio para liberar de la presentación de declaraciones juradas a los proveedores internacionales y no para evitar el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como se pretendía.

“Con el veto nosotros le cercenamos totalmente esa posibilidad a Petropar. Tiene que volver al engorroso proceso que, mínimo, dura seis meses de proceso de licitación”, acotó.

“Nosotros evitamos totalmente la posibilidad que Petropar pueda competir en igualdad de condiciones con los emblemas. Yo no estoy de acuerdo y voy a votar contra del veto”, adelantó.

Salomón negó que los empresarios del rubro “manejen la lapicera” al mandatario, sin embargo dijo que cedió y “no aguantó la presión” de los emblemas y de los medios de prensa a instancias del gremio.

Respecto a que el titular de Contrataciones, Pablo Seitz, estaba a favor del veto, el presidente del Senado dijo que él también fue presionado. “¿Qué mal podríamos haber hecho si le habilitábamos a Petropar a comprar de Estado a Estado?” cuestionó.

Recordó que lo mismo ocurre con Bolivia que siempre ofreció gas a precio estatal pero como el Paraguay no puede comprarlo en forma directa, este debe ser vendido a una empresa privada argentina que luego se lo vuelve a vender al Paraguay con un margen de ganancia.

“Si nosotros le cercenamos esa posibilidad a Petropar no podrá competir ni regular el mercado”, advirtió el parlamentario al reiterar que en un principio Abdo estaba a favor de la ley y luego cambió de postura.