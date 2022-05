Gasto salarial aumentó 8,8% en el primer cuatrimestre

El informe de la cartera fiscal revela que de enero a abril las remuneraciones del personal público costaron al Tesoro más de G. 5,8 billones (US$ 831,7 millones), lo que implica un aumento de G. 470.400 millones (US$ 67,3 millones) con relación a los más de G. 5,3 billones (US$ 764,4 millones) destinados el año pasado.

La variación del gasto salarial representa 8,8% más y, según Hacienda, se explica por el aumento de los pagos a los docentes desde el mes de octubre del año pasado y por el efecto de la contratación de personal de salud.

El informe indica que en el primer cuatrimestre se destinó al gasto salarial el 66% de toda la recaudación tributaria dado la buena recaudación obtenida en este lapso, es decir que de cada G. 100 pagados por la ciudadanía en impuestos G. 66 fueron a remuneraciones del personal público.

El porcentaje es menor al 72% que representaba este beneficio en el mismo periodo del año pasado, considerando el crecimiento del ingreso tributario, de acuerdo con los datos de la cartera.

El fisco no menciona en su informe, pero desde el mes de julio está presupuestado que los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) reciban una suba salarial del 5%, como complemento al 11% otorgado en octubre del año pasado.

Gasto total y superávit en recaudación

El presupuesto prevé para este año destinar más de G. 19,9 billones (US$ para financiar los salarios y otros beneficios hasta el mes de diciembre, lo que implicará una variación del 8,2%, siempre que en el transcurso del ejercicio no se otorguen incrementos teniendo en cuenta las presiones ejercidas por los sindicatos públicos en esta época electoral.

Hacienda, sin embargo, no ve mayores riesgos en cerrar el año con un déficit ajustado al tope del 3% establecido en la ley de presupuesto, considerando el incremento que se registra en la recaudación tributaria. Por ahora, al mes de abril el saldo rojo anualizado (doce meses que sirve de referencia para ver como irá cerrando el año) se situó en 3,8% del PIB.

Según los datos de la cartera, el ejercicio cerrará con superávit del 3,2% en la recaudación tributaria con respecto al monto presupuestado, es decir que de los poco más de G. 27,5 billones (US$ 3.945 millones) previsto en la ley ingresará finalmente G. 28,4 billones (US$ 4.073 millones), lo que implica G. 891.000 millones (US$ 128 millones) más.