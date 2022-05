Denuncian supuesto caso de bullying en una escuela de San Lorenzo

Según el relato hecho por el menor a su madre, el menor habría recibido el golpe por parte de sus compañeros en horas del receso, en el pasillo de uno de los pabellones de la institución. Supuestamente, el niño se encontraba en compañía de sus compañeros, cuando un grupo de tres niños lo apretó para hacerle “una llave”, término utilizado en los juegos de lucha libre, con jugadores que tienen “superpoderes”. Luego, los mismos compañeros le hicieron una zancadilla cuando el menor intentaba estabilizarse.

De acuerdo a los relatos a los que accedió la mamá por parte de algunos compañeros de su hijo, este se habría caído y quedó quieto, inconsciente en el suelo por alrededor de dos minutos. Luego el niño se habría recuperado y fue a su salón, tiempo en que el recreo acabó. En el lapso, según comentó la maestra a la madre, notó extraño al niño, por lo que sugirió a la dirección de la institución a que llamara a los familiares del escolar, y que sea retirado.

Según manifestó la mamá, el menor habría vomitado en la institución producto del fuerte golpe. “Mi hijo me dijo que le pidió permiso a su profesora porque no se sentía bien, y fue allí donde empezó con los vómitos. Cuando ya estaba en casa no le veía normal a mi hijo, y decidí llevarlo al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Los médicos allí de forma inmediata le atendieron, porque volvió a vomitar”, manifestó la madre.

La madre explicó que el menor, incluso durante la consulta médica empezó a perder el conocimiento, y que llegó un momento en que su hijo empezó a no reconocerla. “Fueron momentos de mucha angustia, porque no sabíamos lo que le había ocurrido. Entre preguntas y preguntas supimos lo que le pasó. Las psicólogas le atendieron, y constataron que mi hijo fue víctima de bullying, porque dijo que no era la primera vez que le habían hecho algo similar”, expresó la mamá.

El informe médico arrojó que el niño tenía una contusión, y que como consecuencia quedaría con tratamientos, debido a que a causa del golpe quedaría con sinusitis. El niño fue sometido a un estudio tomográfico para descartar una lesión interna dentro del cráneo. Los resultados fueron alentadores, ya que las imágenes estaban limpias de cualquier coágulo de sangre.

Desde la Institución, según versiones, el director Roberto Salcedo habría intentado minimizar lo ocurrido, pero luego convocó a los familiares para entablar una reunión de manera a interiorizarse del hecho. En la tarde de hoy, el director de la institución, tras la entrevista hecha a la madre del menor, decidió activar el protocolo establecido en estos casos, y dijo que hará partícipes de lo ocurrido a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para iniciar una investigación.

“Para nosotros son aún incipientes las averiguaciones. Vamos a informar a la Supervisión del hecho para que podamos llegar a esclarecer lo que ocurrió. Nuestra institución siempre se destacó por su buen nombre, pero esto es signo de alerta para nosotros y nuestros estudiantes para insistir con las orientaciones del buen trato entre los alumnos”, manifestó el director Salcedo.

La madre, por su parte, dijo que decidió realizar la denuncia para que quede evidencia de lo ocurrido con su hijo, de manera a activar una alarma en la comunidad educativa, para que así no vuelva a ocurrir el hecho con su hijo, ni con otros estudiantes.