Otro caso de presunto abuso sexual: familia de una niña exige justicia desde hace cuatro años

Luego de tomar estado público un presunto abuso sexual de un niño de 6 años dentro del colegio privado de Lambaré, se van reflotando otros casos similares.

El padre de una niña que habría sido manoseada y acosada cuando tenía 11 años, por parte de su padrino en San Ignacio, Misiones, habló con ABC Cardinal. Denunció que hoy, luego de cuatro años de haber presentado la acusación en 2018, recién arrancará el juicio oral contra el presunto autor.

Lamentó que vienen exigiendo justicia desde que ocurrió el abuso, pero que no tienen respuestas por parte del Poder Judicial.

“Estoy pidiendo a gritos justicia. No me hacen caso. Tengo una niña que fue -para ella- brutalmente manoseada, acosada por su propio padrino. Yo no sabía y de repente ella se quería quitar la vida; se cortaba. Estamos destrozados, no conseguimos justicia. Hace 4 años que estamos así, arrastrándonos”, lamentó.

“Si no tenés plata, no tenés justicia”

El denunciante señaló que tuvo que recurrir a los medios de prensa para poder mediatizar el caso y, de ese modo, poder conseguir que los actores de la justicia logren realizar un trabajo acorde a lo que ocurrió.

Indicó que la justicia en nuestro país solamente cumple con su rol mediante un aporte económico o soborno. “Si no tenés plata, no tenés justicia en el Paraguay. Opuka nderehe hikuái (se ríen de vos). Chicanean y solo quieren plata. Estoy impotente y no sé cómo voy a entrar (juicio oral). Este badulaque nos destrozó”, expresó.

En ese sentido, lamentó que a diferencia del caso del niño presuntamente abusado en el colegio de Lambaré, cuyas tres imputadas irán a prisión como medida preventiva, el acusado de agredir sexualmente a su hija no fue a parar a ninguna cárcel.

Comentó que -si bien se ordenó arresto domiciliario por dos años contra el presunto autor- este incumplía dicha disposición. “Este badulaque ni a la cárcel se fue. Le condenó gua’u a dos años de arresto domiciliario y prohibición de acercarse a escuelas, pero ha’e ojepasea (él se pasea)”, mencionó de forma impotente.

Respaldo de una fiscala

El padre indicó que el presunto autor, al parecer, cuenta con el respaldo de una fiscala -aunque no dio nombre- y que esta estaría ayudando al acusado a zafar de los procesos penales. “Tiene una pariente que es fiscal en San Ignacio”, sostuvo.

Cualquiera que quiera denunciar un caso de abuso sexual en niños puede comunicarse a la línea 147 Fono Ayuda, que habilitó el Ministerio de la Niñez y Adolescencia.