Alegre sobre atentado de Pecci: Cartes es el “jefe del crimen organizado en Paraguay”

“Todo lo que estamos viendo, no podemos permitir que pase. No podemos mirar para otro lado, no me voy a cansar de repetir, esta es una causa nacional. No podemos permitir que la mafia se apodere de esta hermosa tierra”, enfatizó el presidente del Partido Liberal tras el crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Alegre aprovechó para hablar del expresidente Horacio Cartes y las investigaciones internacionales que tiene en su contra. “Él no puede salir del país porque va a ir preso, y acá en Paraguay, que es el centro de sus operaciones, no tiene proceso alguno”, cuestionó.

En ese sentido, consultado sobre si cree que el exmandatario tiene relación con el crimen de Pecci en Colombia, aseguró que “por supuesto que sí, tiene que ver”. No supo precisar el nexo pero destacó que las investigaciones en Brasil indican que el jefe del crimen organizado en Paraguay “tiene nombre, es Horacio Manuel Cartes Jara”.

“No puedo decir que, en este caso, él personalmente. Pero voy a seguir repitiendo. Es la mafia o la patria. En el Brasil, a Horacio Cartes lo sindican como el jefe del crimen organizado transnacional”, también agregó.

Marcelo Pecci fue asesinado cerca del mediodía en una península de Colombia, donde se encontraba disfrutando de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. El agente del Ministerio Público encabezaba la investigación de emblemáticos casos de narcotráfico y crimen organizado.