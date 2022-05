Caja Fiscal: equiparar jubilaciones al sueldo de activos costará US$ 277 millones al año

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, dijo este martes a ABC que están muy preocupados porque se revivió el proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos y será tratado en 15 días en la Cámara de Senadores.

Explicó que esta propuesta va a contramano de lo que necesita la Caja Fiscal, porque implicará más gastos en un momento en que las finanzas de la entidad ya registra un elevado déficit anualmente.

Los cálculos realizados, indicó Haas, apuntan a que la equiparación de los haberes jubilatorios tendrá un gasto adicional, en promedio anual, de US$ 277 millones, lo que en los primeros cinco años de implementación representará US$ 1.383 millones.

“Este gasto adicional terminará acelerando el agotamiento de reservas en el corto plazo y la imposibilidad de pagos de las obligaciones”, advirtió el viceministro de Hacienda.

Esta situación se dará, expresó Haas, porque el objetivo del proyecto es equiparar la jubilación a los ingresos que reciben los funcionarios en actividad, sin haber aportado por esa diferencia. Por ejemplo, agregó, un funcionario administrativo que se jubiló en 2002 ocupando el cargo de director general, terminará duplicando sus haberes porque el sueldo actual para este cargo es G. 13 millones.

Sostuvo que el beneficio jubilatorio debe estar en función a un histórico de cotizaciones y, al corresponder un sistema de beneficios definidos, debe ser calculado como una proporción de los ingresos sobre los cuales efectivamente se cotizó, según se establece en la normativa vigente.

Déficit de la Caja Fiscal

En cuanto a la situación de la Caja Fiscal, Haas mencionó que el déficit acumulado en los últimos cinco años fue de US$ 652 millones.

Además, las proyección de cierre para el presente ejercicio revelan un saldo rojo de aproximadamente US$ 224 millones, de los cuales US$ 153 millones corresponde a las Fuerzas Públicas (militares y policías) y US$ 71 millones al sector civil, explicado por el déficit de docentes.

El viceministro afirmó que con esto se producirá un incremento acelerado hasta llegar a un déficit acumulado cercano a US$ 800 millones en el año 2026, con su correspondiente efecto en el agotamiento de las reservas.

En plena época electoral

El Senado en su sesión del último jueves 5 del corriente, a pedido del senador Martín Arévalo (ANR-cartista), aprobó la inclusión en el orden del día el estudio del referido proyecto de ley para dentro de 15 días.

La iniciativa surge en un momento electoral y teniendo en cuenta que la equiparación viene siendo impulsada desde hace algunos años por los gremios de jubilados beneficiarios de la Caja Fiscal.

Los jubilados, precisamente, reclaman al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que la aprobación de este proyecto formaba parte de su campaña política, pero que tras ganar las elecciones no cumplió.