Menores infractores: La justicia debe proteger y rehabilitar a niños, no sancionarlos

La jueza María Teresa Cardozo, del Juzgado de Segundo turno de Niñez y Adolescencia de Lambaré, se refirió al manejo que se tendrá a partir de ahora con los menores agresores del caso de abuso sexual infantil, ocurrido en un colegio privado de la mencionada ciudad.

Recordemos que los niños que habrían cometido el hecho de abuso contra un menor más pequeño ya fueron identificados, y al respecto la jueza dijo que estos no pueden ser imputados, por lo tanto pasaron directamente a su dependencia.

Explicó que en estos casos la manera de actuar es darle participación al equipo técnico multidisciplinario del Poder Judicial, a quien se le facilita el informe sobre los menores involucrados.

Recibirán asistencia psicológica y psiquiátrica

Con respecto a las medidas que se toman para estos menores o la vigilancia que se les pueda iniciar, señalo que se guían por las recomendaciones de los técnicos, que recomiendan evaluación sicológica, terapia, atención psiquiátrica, etc.

No obstante, hizo hincapié en que los Juzgados del fuero de la Niñez no son represores, sino que aplican medidas de protección, y no sanciones ni castigos a menores. “Creemos que detrás de este tipo de conductas, existe una situación muy profunda a veces en la familia, que con la ayuda del equipo técnico se va sacando a luz. En el hipotético caso que se detecten conductas de familiares mayores o terceros que configuren un hecho punible, se remiten a la Fiscalía para la investigación pertinente”, detalló.

Así las cosas, esperan las recomendaciones del equipo técnico, que demorarían aproximadamente una semana, indicó la jueza, pues tampoco pueden tardar demasiado, ya que estas conductas peligrosas se deben detectar cuanto antes.

El objetivo es normalizar conducta

En caso de que los menores sean dirigidos a terapia, esta puede durar lo que considere el profesional de la psicología. “Lo que tratamos con la terapia es que este niño pueda volver a una conducta normal de un niño de su edad, ser útil a sí mismo y a los demás niños de su entorno”, resaltó

Comentó que es muy poca la cantidad de denuncias sobre menores que abusan de otros menores que reciben en su juzgado, y que no pasarían de dos casos en un año. Reconoció que en casi todos los casos este tipo de abusos derivan del entorno familiar, y casi siempre este tipo de conductas ocurren porque los menores están viviendo algo irregular en sus familias con respecto al abuso También reconoció que hay muchos casos que no son denunciados.

Sostuvo que el juzgado ya comenzó a tomar las primeras medidas de protección y que la magistrada se constituyó hasta una institución relacionada con trabajos de prevención, para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

Padres deben conocer actividades de hijos

Insistió en recomendar a los padres conocer a sus hijos y saber exactamente qué hacen, sus gustos musicales, su consumo de contenido multimedia, etcétera.

Con respecto al caso puntual de los menores identificados como autores del abuso, la jueza se abstuvo de emitir cualquier tipo de declaración. Lo único que se sabe es que ambos tienen doce años de edad.