Un km de refulado de US$ 9 millones incluyó costos de “administración”

El lunes último, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, firmó la resolución N° 1.033/22 “por la que se declara la recepción provisoria del Hito/Tramo N° 3 de la Costanera Sur”, en la cual el Estado ya asumió la primera deuda de US$ 9.201.822 por esta infraestructura vial en construcción, que unirá Asunción con Lambaré.

Se trata del primer Certificado de Reconocimiento de Pago (CROP) que emitió la cartera por el relleno hidráulico terminado de un sector de la futura avenida Costanera, desde la progresiva 0+000 a la 0+940 (casi 1 km), lo que generó críticas de los técnicos, ya que solo por el relleno la cartera se comprometió a pagar la millonaria cifra.

El ingeniero Alfredo Bordón, responsable de esta obra por la institución, señaló ayer a ABC Color que la cartera se comprometió al millonario pago porque se incluyeron otros gastos de “administración” a los que incurrió la contratista de la obra, el Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC.

“El hito 3 tiene un monto total, IVA incluido, de US$ 9.201.822, de los cuáles US$ 590.000 corresponden al refulado propiamente y el resto, US$ 8.612.000 más o menos, corresponden a la devolución de los costos de administración en el que incurrió la contratista”, dijo.

Bordón indicó que los costos de administración consisten en obligaciones que la empresa tuvo que cubrir desde la firma del contrato como el pago de indemnizaciones, plan de gestión social, la supervisión y fiscalización y los servicios ambientales.

Pero aún así, según técnicos consultados, el refulado de 1 km no puede costar los US$ 9 millones que Obras Públicas ya asumió como deuda pública, atendiendo a que esta obra se financia bajo la Ley N°5074, más conocida como “llave en mano”, donde el grupo adjudicado además de construir debe conseguir la financiación de la obra, que el Estado paga en el largo plazo.

Otro hecho que llama la atención de los expertos es que Obras Públicas ya haya recepcionado o recibido un refulado, que todavía no es utilizable a los usuarios, como se establece en la normativa en cuestión.

“En las obras llave en mano se deben recepcionar las obras que ya sean de utilidad a los usuarios, pero en este caso se recepcionó un refulado que todavía no sirve a nadie. En el caso de la ruta bioceánica (tramo Carmelo Peralta-Loma Plata), que también se financió con esta normativa, se recibieron tramos ya utilizables y terminados”, expresó uno de los ingenieros consultados por este diario.

US$ 25 millones por km, la más cara del país

Recordemos que el Consorcio del Sur logró la financiación de US$ 130 millones que requerirá la Costanera Sur de Asunción. El “estructurador” del empréstito para el proyecto fue el Banco Itaú Paraguay. También participan del financiamiento de largo plazo el banco institución alemana KFW y el inversor norteamericano Med Life, además de bancos locales.

De acuerdo con los datos del grupo, Itaú funciona como un estructurador del financiamiento de la obra, aportando fondos y volviendo a colocarlos en el mercado de inversores, donde entran el banco alemán KFW y la multinacional norteamericana Med Life.

El Ministerio de Hacienda informó en su momento que el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto por tres años de gracia y siete de repago del capital, y que la tasa de interés referencial es de 5,571%.

Según cálculos de economistas consultados por ABC, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés que dio a conocer el Ministerio de Hacienda, el empréstito de US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra. Esto significa que cada km de la Costanera Sur, de 7,6 km, tendrá un precio de US$ 25 millones.