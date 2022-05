Cómo cuidarse ante la aparición de un nuevo tipo de hepatitis infantil

El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, habló sobre el nuevo tipo de hepatitis aguda que se está detectando en el mundo y aclaró que aún no se sabe la causa. En ese sentido, indicó que no se pueden dar recomendaciones especiales pero sí se insta a seguir con los cuidados básicos como el lavado de manos y la limpieza adecuada de los alimentos. La enfermedad aún no ha arribado al país.